Bescheidene Erfolge im Kampf gegen den Lehrkräftemangel

Düsseldorf In NRW sind noch tausende Lehrerstellen unbesetzt. Die Landesregierung berichtet von ersten Erfolgen, aber nachhaltig sind die nicht.

Abordnungen an unpopuläre Schulen in „schwierigen“ Quartieren und sanfter bis energischer Druck auf Lehrkräfte, die Teilzeit beantragen, ohne dafür wichtige Gründe wie zum Beispiel die Pflege von Angehörigen anzuführen: Die Landesregierung zieht die Daumenschrauben an und sieht sich damit auf einem richtigen Weg im Kampf gegen den Lehrkräftemangel.

Diese Maßnahmen wirken zwar, aber auf einem niedrigen Niveau. Denn eine Lehrkraft, die an eine Brennpunktschule abgeordnet wird, fehlt an der Schule, an der sie bisher gearbeitet hat, und ein paar hundert Lehrerinnen und Lehrer, die nun doch nicht in Teilzeit gehen, lösen das Problem nicht. Das fast unlösbar scheinende Problem sind: rund 6700 fehlende Lehrkräfte.

Niemand kann zum Lehrberuf gezwungen werden

Zur Wahrheit gehört, dass NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) mit ihrem vor fast einem Jahr vorgestellten „Konzept zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung“ nicht nur auf Druck, sondern auch auf Anreize setzt, zum Beispiel eine höhere Einstiegsbesoldung, leichteren Zugang zu einer unbefristeten Stelle oder Unterstützung durch Alltagshilfskräfte und Schulpsychologen.

Aber reicht das, um mehr junge Menschen und Arbeitskräfte, die schon fest im Beruf stehen, für den Schuldienst zu motivieren? Zweifel sind angebracht. Weil man zum Glück niemanden in den Lehrberuf zwingen kann, dürfte die Personallücke nur über gute Arbeitsbedingungen, ordentliche Aufstiegsmöglichkeiten und eine als angemessen empfundene Bezahlung zu schließen sein. Teilzeit-Einschränkungen und Abordnungen könnten von Berufsanfängern und potenziellen Seiteneinsteigern als Warnsignale gedeutet werden: Finger weg vom Lehrberuf.

