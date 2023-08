Bei der Digitalisierung die Älteren nicht vergessen

In manchen Restaurants kann man schon nicht mehr mit Bargeld zahlen. Die Österreicher wollen das Recht auf Bargeld in die Verfassung schreiben.

Manchmal kommt es vor, dass ich nach Redaktionsschluss noch mal rasch zum Einkaufen in den Supermarkt gehe. Der liegt auf dem Heimweg. So stand ich am Montagabend um 20 Uhr bei Rewe mit einem Paket Schwarzbrot und einer Tüte Gemüse an der Kasse und wartete und wartete. Fünf Kunden vor mir, alle mit gut gefüllten Einkaufswagen. Neben uns gingen zwei Jugendliche an der Warteschlange vorbei zu den Selbstbedienungskassen. Rasch wurden die Produkte aus dem Warenkorb eingescannt, dann mit der Girokarte bezahlt – und weg waren sie. Da kramte die Dame weit vorne an der Kasse noch nach ein paar kleinen Münzen in ihrem Portemonnaie.

Ich zahle gerne bar. Auch im Restaurant und auch im Kaufhaus. Ja, ich gehe noch ins Warenhaus. Man traut sich ja kaum noch, das zu sagen, weil man dann mitleidige Blicke riskiert. Die Welt wird immer digitaler. Waren werden im Internet bestellt, und bezahlt wird per Paypal. Die schöne neue bargeldlose Welt lässt sich wohl nicht aufhalten. Aber ich scheitere beim Holland-Urlaub jedes zweite Mal daran, am Parkautomaten mit meiner Scheckkarte zu bezahlen. Wir werden es alle lernen müssen.

Respekt vor der Würde des Menschen – das ist ein Gebot des Grundgesetzes

Da mag der Plan der Österreicher, das Bargeld-Zahlen mit Verfassungsrang zu konservieren, sehr sympathisch klingen. Manchmal liegt zwischen „populär“ und „populistisch“ nur ein schmaler Grat. Unser Grundgesetz ist für Grundsätzliches da und nicht für Pfennigfuchserei. Wie bezahlt wird, sollen Käufer und Verkäufer gefälligst selbst aushandeln. Der Kunde ist doch immer noch König. Das ist doch nicht vorbei. Oder?

Aber die Würde des Menschen ist zu achten. Das steht schon in unserer Verfassung. Dazu gehört auch der Respekt vor der Würde des Alters. Bei der Digitalisierung dürfen die Älteren und die Langsameren nicht abgehängt werden. Niemand muss sich dafür rechtfertigen, seine Rechnung mit dem Bargeld zu bezahlen, für das er hart gearbeitet hat.

