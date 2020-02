Aus verrückten Worten können mörderische Handlungen werden

Der englische Schriftsteller Charles Readie hat es vor 150 Jahren aufgeschrieben: „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen, achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter, achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal“.

Erschüttert stehen wir vor den Mordtaten eines psychisch kranken, politisch verblendeten und aufgehetzten Mannes in Hanau. Parolen voller Hass und Zeugnisse abstruser Verschwörungstheorien hat er der Nachwelt hinterlassen. Es wird Menschen geben, die von den Gedanken wussten, weil sie die Worte gehört haben. Aber sie haben wohl gehofft, dass daraus keine Handlungen werden. Keine Morde. Sie haben sich getäuscht.

Nicht jeder will einen auffälligen Nachbarn sofort anzeigen

Auch in Hamm haben sich Polizisten zu wenig dabei gedacht, als ein Kollege aus dem Ruder lief. Reichskriegsflaggen soll er auf dem Balkon gehisst haben, und an seinem Klingelschild klebte ein Zettel mit der Aufschrift „Keine Lügenpresse einwerfen“. Mag sein, dass er den Nachbarn als verschroben galt. Nicht jeder Spinner wird zum Terroristen. Aber so mancher Terrorist hat vor seiner Gewalttat mit solchen Zeichen seine Gesinnung gezeigt. Nicht jeder will einen Nachbarn, der sich auffällig verhält, sofort anzeigen. Es braucht eine Anlaufstelle, an die man sich mit seinen Beobachtungen wenden kann, wo man Tipps bekommt, wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält. Der Polizeiangestellte von Hamm sitzt jetzt als mutmaßlicher Unterstützer einer rechten Terrorzelle im Gefängnis.

Es gibt kein Grundrecht auf anonymes Beleidigen

„Achte auf deine Worte ...“ Aber wenn Menschen selbst nicht auffällt, dass die eigenen Worte von einer gefährlichen Gesinnung zeugen, dann müssen andere das tun: der Staat, der Verfassungsschutz, die Polizei. Dazu müssen Beamte eingestellt und geschult werden. Sie müssen Facebook und Youtube durchforsten und in Chats mitmischen. Und wenn sie auf Verdächtiges stoßen, müssen die Anbieter die Namen rausgeben. Es gibt kein Grundrecht auf anonymes Beleidigen, Pöbeln, Hetzen.

Das Beleidigen, Pöbeln und Hetzen darf nicht zur Gewohnheit werden, nicht zum Charakter unserer Gesellschaft. Sonst wird es unser Schicksal.