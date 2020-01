Aufzüge müssen im Konzern bleiben

Tausende Stellen stehen bei Thyssenkrupp auf der Streichliste. Das für unser Bundesland so wichtige Traditionsunternehmen steht mit dem Rücken zur Wand. Grund dafür sind enorme Managementfehler in den vergangenen Jahren, auch die Aufsichtsräte haben ihren Anteil. Doch wo und wann gestrichen wird – darüber gab es auf der gestrigen Hauptversammlung keine Klarheit.

Die neue Vorstandschefin Martina Merz wollte vor allem die Aktionäre beruhigen. Doch da gibt es zwei Gruppen: Die ganz Großen verlangen eine Dividende. Sie forcieren darum den Verkauf der wertvollen Aufzugsparte. Am besten an den, der am meisten zahlt.

Die kleinen Anleger (die oft Mitarbeiter oder Ehemalige sind) haben indes ein anderes Interesse: Sie wollen die Aufzüge in der Firma halten, damit deren Gewinne Investitionen möglich machen.

Gewerkschafter im Vorstand

Das ist sinnvoll. Denn wenn kein Geld da ist, kann die Stahlsparte nicht auf Zukunft getrimmt werden.

Immerhin rückt nun mit Markus Grolms ein Gewerkschafter in den Vorstand der Stahlsparte, der sich im Konzern bestens auskennt. Und er war der einzige, der im letzten Krisenjahr das Ruder übernahm. Es war die Zeit, als mit Guido Kerkhoff (nach Hiesinger) erneut ein Manager das Schiff verließ. Mit Millionenabfindungen, die nun in der klammen Kasse fehlen. Ein Trauerspiel, das die Beschäftigten nicht verdient haben.