Bahnstreik legt NRW lahm: Wir müssen weniger Bahn wagen!

Zumindest die Durchsagen werden lustiger, sonst ist Bahnfahren eher was für Masochisten geworden, bedauert NRZ-Redakteur Stephan Hermsen

An Rhein und Ruhr. Erneut kommt es bei der Bahn zu Streiks. Doch die sind nichts im Vergleich zu den wochenlangen Sperrungen. Es braucht einen radikalen Schritt.

Immer häufiger bekommen Bahnreisende etwas extra. Nein, nicht nur mehr Zeit in vollen Zügen, sondern auch Ansagen voller Selbstironie von Zugbegleitern, die auch nicht mehr wissen, wie sie ihren Kunden klarmachen können, dass die Bahn längst ihr höchstes Gut verspielt hat: das Versprechen, ein zuverlässiger Verkehrsträger zu sein.

Da ist ein Bahnstreik von gerade mal drei Tagen für diejenigen, die die Züge nutzen – mangels Alternativen, aus Kostengründen oder weil sie vielleicht wirklich etwas für die Umwelt tun wollen, eher das kleinere Unbill.

Was ist das schon gegen eine siebenwöchige Sperrung der Strecke nach Dortmund oder dem mindestens wöchentlichen Sperren, Teilsperren und Nichtsperren zwischen Oberhausen und der Landesgrenze. Oder der spannenden Wette darauf, welches Stellwerk auf der angeblich für hundert Millionen frisch sanierten Strecke zwischen Kleve und Krefeld denn heute – äh – streikt. Mal abgesehen davon, dass es auf vielen Linien von der täglichen Krankheitsquote abhängt, ob die S 3 oder der RE 49 heute mal rollt.

Wir müssen weniger Bahn wagen!

Es hilft, so radikal das klingt, offenbar nur eines: weniger Bahn wagen. Weder Personal noch Streckenzustand reichen offenkundig für das, was in der unverbindlichen Reiseempfehlung namens Fahrplan steht. Selbst Profi-Nutzer, die sich mit Apps und Improvisation durchs Nahverkehrsnetz schlagen, bleiben mittlerweile auf der Strecke.

Wir werden – für etliche Jahre – klare Prioritäten setzen müssen, welche Züge am nötigsten gebraucht werden. Nur so lassen sich Freiräume schaffen, in denen dann bitte das Netz wirklich robust gemacht und neue Fachkräfte für Loks und Leitstände ausgebildet werden – und für neue Strecken. Erst, wenn Zuverlässigkeit wieder gewährt ist, fährt die Bahn wieder Richtung Zukunft. Leider!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung