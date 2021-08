Kommentar GDL kündigt Streiks an: Eine Attacke auf die Bahnkunden

Die GDL ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Die Bahnkunden sind erneut die Leidtragenden des Machtkampfes zwischen den Gewerkschaften.

Wenn in den nächsten Tagen Bahnkunden vergeblich auf ihren Zug warten, hat das nichts mit Naturgewalten dazu. Claus Weselsky und seine kleine Lokführergewerkschaft GDL haben mal wieder zum Streik aufgerufen, und eine satte Mehrheit der Mitglieder hat – das ist kaum überraschend – ihren Segen dazu gegeben. Von einer „Attacke auf das ganze Land“ spricht der Bahn-Personalchef. Das ist arg dicke. Aber es ist eine Attacke auf die Bahnkunden, die mal wieder die Leidtragenden eines Machtkampfes zwischen zwei Gewerkschaften werden.

Ganz klar: Beschäftigte haben das Recht zum Streik, um ihre Forderung nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Das darf aber nur das letzte Mittel sein. Angesichts der vorgelegten Angebote darf man Zweifel äußern, ob dieser Holzhammer jetzt schon ausgepackt werden musste. Denn klar ist: Die Schläge treffen die Kunden, die ja eigentlich auch den Lokführern als Könige gelten sollten.

In den Fluten versanken Schienen und Brücken. Die Reparatur wird teuer

Das Unternehmen Bahn ist ohnehin schwer gebeutelt. Die Coronapandemie hat zu Milliardenverlusten geführt. In den Fluten versanken Schienen und Brücken, die nun wieder aufgebaut werden müssen. Eine riesige Investition. Die Kassen sind leer – und werden es auf absehbare Zeit bleiben. Auf der anderen Seite steht die Chance, dass in Zeiten des Klimawandels viele Menschen überlegen, ihr Auto in der Garage zu lassen und auf den öffentlichen Personenverkehr umzusteigen. Dann müssen die Bahnen aber auch fahren – und nicht ausfallen, weil wieder gestreikt wird.

2014, 2015, 2018… Bahnfahrer sind immer wieder Opfer von Streiks bei der Bahn geworden. Das alles läuft vor dem Hintergrund eines Machtkampfes der Gewerkschaften. Die GDL will der größeren „Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“ Mitglieder abjagen. Die GDL muss wachsen, um ihn Zukunft nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Die Leidtragenden sind jetzt die Bahnkunden – und das auch noch mitten in der Reisezeit.