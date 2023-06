Atemberaubende Erosion bei der katholischen Kirche

Der neue Negativrekord bei den Austrittszahlen muss insbesondere für die katholische Kirche ein Weckruf ein. Es geht um die Existenz.

Die katholische Kirche in Deutschland erlebt katastrophale Tage. Am Dienstag musste ein Erzbischof mitansehen, wie seine Räumlichkeiten durchsucht wurden, weil man ihn des Meineids bezichtigt. Tags darauf vermeldete die Bischofskonferenz, dass im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben.

Die Erosion der Gläubigen erreicht ein Tempo, das atemberaubend ist. Mitglieder christlicher Kirchen sind inzwischen in unserem Land eine Minderheit. Auch die evangelische Kirche leidet unter erheblichem Schwund. Es sind Menschen, die zwar nicht den Glauben an Jesus verloren haben – aber an ihre Kirchen. Kein Funke Hoffnung mehr?

Gesellschaftliche und sozialpolitische Relevanz zurückerlangen

Die Zeiten wären eigentlich ideal, um verloren gegangene gesellschaftliche und sozialpolitische Relevanz und Reputation zurückzugewinnen. Die hohe Inflation bereitet vielen Menschen derzeit genauso große Sorgen wie das schreckliche Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die Umwelt geht vor die Hunde wie vielerorts das gesellschaftspolitische Klima. Kurzum: Angst vor der Zukunft prägt den Alltag hunderttausender Menschen.

Eine Kirche, die sich Menschen zuwendet, die buchstäblich bei ihnen ist, könnte in solchen Zeiten vieles sein: Fürsprecher, Zuhörer, Vermittler, Ideengeber. Die Facetten der Möglichkeiten, gesellschaftspolitisches Profil zu gewinnen, sind mannigfaltig.

Starrsinnige Kirchenfürsten

Stattdessen melden sich in katholischen Reihen starrsinnige Kirchenfürsten zu Wort, die Gelder streichen wollen für jenen Prozess, der ihre Kirche auf ein demokratischeres, weltoffeneres Fundament stellen sollte und Konsequenzen ziehen sollte aus den Missbrauchsfällen in eigenen Reihen.

Nur wenn sich die katholische Kirche radikal erneuert, hat sie eine Chance zu überleben. Die neuesten Austrittszahlen sollten ein letzter, dringender Appell gewesen sein, endlich die Kurve zu kriegen.

