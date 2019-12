Das Auseinanderdriften ganzer Bevölkerungsgruppen und einzelner Regionen bedroht auf Dauer den sozialen Frieden. So kann es nicht weitergehen.

Armut ist auch das Versagen der Eliten

Es sind bittere Erkenntnisse für unsere Wohlstandsgesellschaft. In einem der reichsten Länder der Welt rückt Armut mehr und mehr in den Fokus. Rentner, die zu den Tafeln gehen, Alleinerziehende, die kaum über die Runden kommen, Langzeitarbeitslose, die trotz guter Beschäftigungslage auf dem Arbeitsmarkt chancenlos sind: All das ist Realität und man kann die Lage im Ruhrgebiet besonders gut beobachten: Arm und reich liegen im zersiedelten Revier räumlich oft besonders nahe beieinander.

Natürlich findet hier ein Versagen statt. Die gesellschaftlichen Eliten finden seit Jahren keine politisch durchsetzbare Antwort auf die Frage, warum wir uns einen derart hohen Bevölkerungsanteil leisten, der sozial und ökonomisch immer weiter abgehängt wird. Ist das ein Zeichen von Gleichgültigkeit? Oder ist die Problemlösung so schwer? Es stimmt ja: Vielen Menschen in Deutschland geht es finanziell gut oder sagen wir: nicht schlecht. Nur eine Minderheit ist auf Transferleistungen angewiesen. Armut ist zudem ein relativer Begriff, die Armutsgrenze umstritten. Doch es ist keine kleine Minderheit und das Auseinanderdriften ganzer Bevölkerungsgruppen und einzelner Regionen bedroht auf Dauer den sozialen Frieden. So kann, so darf es nicht weitergehen.

