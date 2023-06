Antisemitismus: Ein langsam tröpfelndes Gift

Nicht nur der Antisemitismusbericht beweist: Judenhass ist ein langsam tröpfelndes Gift, das in unsere Gesellschaft einsickert.

Judenfeindlichkeit zeigt sich nicht nur durch plump herausgebrüllte Hetzparolen, wie man sie auf Demonstrationen neonazistischer Kleinstparteien wie der „Rechten“ oder dem „III. Weg“ hört, oder auf Kundgebungen wie dem im vergangenen Jahr abgesagten Al-Quds-Marsch. Judenhass ist ein Gift, das langsam in eine Gesellschaft eintröpfelt und sich verbreitet.

Wer wispert und raunt, hinter der Corona-Pandemie stecke eine jüdisch orchestrierte Weltverschwörung, ebenso wie hinter den weltweiten Migrationsbewegungen oder den Verwerfungen im Weltfinanzsystem, der bedient antisemitische Vorurteile.

Ein Land, von Feinden umgeben

Wer die repressive Besatzungspolitik des israelischen Staates gegen die Palästinenser und den Rechtsdrift der israelischen Regierung kommentiert, indem er wie Roger Waters bei Konzerten ein Schwein mit einem Davidstern über das Publikum fliegen lässt, übt keine legitime Kritik, sondern nährt Hass; das gilt auch für alle Israelkritiker, die außer Acht lassen, dass dieses kleine Land von Feinden umgeben ist, und in den besetzten Gebieten Gruppierungen aktiv sind, die radikalen Judenhass predigen und junge Männer zum Mord an jüdischen Menschen anstacheln.

Im vergangenen Jahr sind bundesweit 2480 antisemitische Vorfälle gezählt worden, weniger als im Vorjahr, aber immer noch viel zu viele. Dass die AfD nun erstmals einen Landrat stellt, alarmiert jüdische Menschen in Deutschland.

Auf fruchtbarem Boden

Ausgerechnet in Thüringen, wo diese Partei als erwiesenermaßen rechtsextrem eingestuft wird, und wo mit Björn Höcke ein Mann die AfD führt, der das Gedenken an den Holocaust und die Lehren daraus als „dämliche Bewältigungspolitik“ verunglimpft. Nationalistisches, völkisches und antisemitisches Gedankengut scheint auf immer fruchtbarerem Boden zu wachsen. Das muss jeden Demokraten beunruhigen. Nicht nur am Tag der Vorstellung des Antisemitismusberichtes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung