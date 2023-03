Altschulden: Es geht nicht allein ums Geld

Seit vielen Jahren wird über eine Tilgung der Altschulden der Revierstädte diskutiert. Doch allein durch einen Schuldenerlass wird nichts besser.

Es ist nicht in Ordnung, wenn normal verdienende Eltern in einer Ruhrgebietsstadt für einen Kita-Platz rund 400 Euro im Monat berappen müssen, während Düsseldorf keine Beiträge (für 3-6-Jährige) erhebt. Überall sollte Kinderbetreuung kostenlos sein. Auch, damit die Mütter arbeiten können.

Zudem sorgt es nicht für Vertrauen in Stadt und Staat, wenn in einigen Kommunen Sportplätze oder Straßen verkommen, während es anderswo glänzt.

Es geht um eine bessere Aufteilung der Belastungen – auch innerhalb der Städte

Dennoch wird nichts automatisch besser, wenn den ärmeren Städten einfach die Altschulden erlassen werden. Weil besonders die Großstädte mehr Migration anziehen, bleiben ihre enormen Sozialkosten. Doch selbst dies sieht im eher ärmeren Norden einer Ruhrgebietsstadt schon wieder ganz anders aus als in den oft gut situierten Südstadtteilen.

Es geht also um eine bessere Aufteilung: Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass es in ihrer Umgebung nicht wirklich „gerecht“ zugeht, kommt das Vertrauen in unser Gemeinwesen ins Wanken. Demokratie hängt nicht vom Geld ab, sondern davon, wie es verteilt ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung