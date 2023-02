Aldi-Vorstoß: Verbraucher sind mächtiger als sie denken

Weil sie mehr gekauft werden, setzt Aldi noch mehr auf Fleischprodukte aus besserer Haltung. Das staatliche Tierwohllabel hinkt weit hinterher.

Was sich im Discounter durchsetzt, hat es geschafft. Das gilt nicht nur für einzelne Produkte, sondern auch für die großen Konsumtrends zu mehr Bio, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Die Macht der Verbraucher spiegelt sich nirgends besser als in den Regalen von Aldi, Lidl & Co. Dass bei Aldi inzwischen jede zweite Milchtüte aus den höchsten Haltungsstufen der Kühe aufs Band geht, widerlegt die These, dass die Deutschen immer edel reden, am Kühlregal aber doch zur billigsten Billigware greifen. Nicht alle, aber die meisten Menschen in Deutschland können sich höherwertige Lebensmittel leisten und viele tun das neuerdings auch.

Für die Masttiere ist es sehr wichtig, dass der branchenweit beim Frischfleisch begonnene Umstieg auf eine bessere Haltung auf alle verarbeiteten Produkte ausgeweitet wird. Für die Tiere versteht sich das von selbst, aber auch den Bauern geht es besser, wenn sie von ihrem Schwein nicht nur Filets und Rücken teurer verkaufen können, sondern auch den Rest, den sie bisher weiter verramschen müssen.

Der Umstieg bis 2030 dauert Tierschützern natürlich viel zu lange. Doch immerhin ist der Handel mit seiner Eigeninitiative viel schneller als die Politik. Minister Özdemir versucht sich als dritter Minister in Folge an einem staatlichen Label. Und auch seines bleibt weit hinter dem des Handels zurück, gilt nur für Schweine und Frischfleisch. Gesetze, die der längst gelebten Realität derart hinterherhinken, braucht niemand. Es ist aber auch nicht die schlechteste Nachricht, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher mehr fürs Tierwohl erreichen als die Regierung. Özdemirs Job sollte es nun sein, den Bauern bei der Umstellung zu helfen – und zu kontrollieren, ob es den Tieren dann wirklich besser geht.

