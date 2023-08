AfD-Aufwind: Warum niemand nach Merz ruft

Die CDU verknüpft den Aufwind der AfD mit der schlechten Leistung der Ampel-Koalition. Dabei trägt auch ihre Oppositionsarbeit dazu bei.

Dass viele Menschen unzufrieden mit der Arbeit der „Ampel“ sind, kann nicht überraschen. Doch warum wenden sich diese Menschen dann nicht den Unions-Parteien zu? Warum nennen sie den Meinungsforschern eher die AfD als die größte Oppositionspartei CDU? Warum rufen sie nicht begeistert: Merz, mach du es!? Wieso schnellen die Umfragewerte der Union nicht steil nach oben?

Eben erst hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst per Interview die beliebte These wiederholt, dass die „Ampel“ am Aufstieg der Radikalen Schuld trage. Ganz locker schiebt er damit die Verantwortung fürs Erstarken der Rechtsradikalen der Bundesregierung zu. Die eigene Partei lässt er bequem draußen.

Vieles läuft schief

Keine Frage: Seit dem Streit ums Heizungsgesetz im Frühjahr läuft bei der „Ampel“ viel schief. Die öffentlichen Auseinandersetzungen um Klimaschutz, Kindergeld, Mieten oder Flüchtlinge empfinden die allermeisten Menschen nicht als politisch interessante Debatte, sondern eher als nervtötend. Viele verlangen ein „Machtwort“, was für eine Demokratie schon bemerkenswert ist. Und die Boulevard-Medien köcheln diese vermeintliche Sehnsucht nach dem „starken Mann“ immer wieder gern auf.

Merz, Wüst oder Söder müssen sich fragen lassen, warum sie die Ampel-Defizite nicht auffangen können. Zuletzt war es immer so, dass eine starke Union die AfD kleinhielt. Das war im Mai 2020 so, als die CDU 39 Prozent Zustimmung erlangte, die AfD blieb da einstellig. Überhaupt ist eine starke AfD kein neues und kein Ampel-Phänomen. Im September 2018 (da war noch Merkel Kanzlerin) kamen die Radikalen auf 18 Prozent, zugleich lag die Union bei nur 25 Prozent.

Lösungen statt Beschimpfungen

Vielleicht liegt es ja an der Art und Weise, wie die Unionsführung Opposition betreibt. Wer die politischen Gegner nur beschimpft, ohne wirkliche Lösungen anzubieten, hilft niemandem weiter. Außer den Radikalen. Merz muss was tun.

