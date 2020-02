Seit mehr als zwei Jahren ist ein Gesetz in Kraft, das bei Angriffen auf Einsatzkräfte strengere Strafen als früher möglich macht. Der Abschreckungs-Erfolg ist überschaubar. Noch immer gibt es fast jeden Tag Übergriffe auf Feuerwehrleute oder Polizisten. Wer sich als Täter im emotionalen Ausnahmezustand befindet und einen Beamten angeht, hat in diesem Augenblick sicher nicht auf dem Schirm, dass er dafür vielleicht für Jahre ins Gefängnis muss.

Mangelnder Respekt und zunehmende Aggressivität sind Phänomene unserer Gesellschaft, die man nicht wegdiskutieren kann. Doch was tun? Polizisten können Schutzkleidung tragen und sich in Selbstverteidigung schulen lassen. Aber was bleibt dem attackierten Mitarbeiter im Sozialamt?

Das Wort als schärfste Waffe

Das Zauberwort heißt Deeskalation. Das Training im Entspannen einer Krisenlage, selbst beim Umgang mit Betrunkenen, darf kein Rand-Thema jedweder Ausbildung bleiben, sondern sollte umfassend gefördert werden. In größeren Lagen setzt die Polizei schon seit längerem auf speziell geschulte Konfliktmanager und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Jeder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst muss sein eigener Konfliktmanager werden. Die stärkste Waffe des Menschen ist das Wort.