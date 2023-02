A45-Debakel: Warum der U-Ausschuss richtig und riskant ist

Die Opposition zückt beim Brückendesaster das schärfste Schwert der Aufklärung. Die Regierung sollte das nicht zu leicht nehmen.

Es ist eine politische Binsenweisheit, dass der Umgang mit Fehlern immer gefährlicher ist als der Fehler selbst. Die inzwischen fast 15-monatige Vollsperrung der A45-Talbrücke „Rahmede“ ist zweifellos Folge einer fatalen Fehlerkette, unter der Anwohner und Betriebe in einer der wichtigsten deutschen Industrieregion extrem zu leiden haben. Eine Landtagsopposition, die in einem solchen Fall nicht das schärfste parlamentarische Schwert zückt, wäre ihr Geld nicht wert. Der Untersuchungsausschuss ist deshalb zwingend. Was er zu Tage fördern kann, bleibt offen.

Die Vorstellung, dass der ehemalige Verkehrsminister und heutige Ministerpräsident Wüst den Brückenneubau gegen den Rat seiner Ingenieure so lange verschoben hat, bis der Zusammenbruch akut drohte, wirkt einigermaßen abwegig. Allerdings gibt es an dem im Landtagswahlkampf 2022 erweckten Eindruck, er habe von der A45-Brücke praktisch noch nie gehört, auch gehörige Zweifel. Immer neue Versionen über den Verbleib von Akten und ein wild um sich schlagender Verkehrsminister Krischer haben zuletzt den Rechercheehrgeiz der Opposition angefacht.

Gut so, denn das „Rahmede“-Debakel muss ein Lehrstück für den künftigen Umgang mit der maroden Infrastruktur in diesem Land werden. Dass ein Untersuchungsausschuss immer auch politisches Kampfinstrument ist, dessen Risiken und Nebenwirkungen sich schwer vorhersagen lassen, ist gerade in Düsseldorf allzu bekannt. Im vergangenen Jahr zwang der Untersuchungsausschuss zur Flut-Katastrophe CDU-Umweltministerin Heinen-Esser zum Rücktritt. Nicht, weil sie substanziell falsch entschieden hätte – sondern weil sie im falschen Moment auf Mallorca feierte.

