9-Euro-Ticket: Bundesverkehrsminister verpasst den Anschluss

Verrat an der Verkehrswende: Trotz der Überforderung der Bahn ist das 9-Euro-Ticket eine Erfolgsgeschichte. Doch die FDP will keine Fortsetzung.

Das 9-Euro-Ticket hat zweierlei in aller Deutlichkeit gezeigt: Die Menschen wollen umsteigen auf Bus und Bahn. Und das System Bahn ist damit vor allem auf Hauptrouten hoffnungslos überfordert: Kunde droht mit Auftrag, doch die Firma kann und will nicht liefern.

Nun zeigt sich eine dritte Wahrheit: Die FDP hat kein Interesse an einer Verkehrswende. Drei Monate lang findet eine Abstimmung mit den Füßen statt, dass die Züge aus allen Nähten platzen. Doch der Autofahrerpartei FDP fällt nur (in Person ihres Vorsitzenden) die Forderung nach höherer Pendlerpauschale ein, um die Energiekosteninflation zu bremsen. An die FDP als letzten Verteidiger des Irrsinns-Mantras („Tempolimit, niemals!“) hat man sich schon fast gewöhnt.

Verkehrsminister Volker Wissing, der das Projekt auf den Weg gebracht hat, könnte an Popularität und Erfolg gewinnen, wenn er seinem Parteifreund und Kassenwart Lindner klarmacht – so von Marktwirtschaftler zu Marktwirtschaftler –, dass bei einer derartigen Nachfrage das Angebot ausgebaut gehört.

Wissing verpennt den Anschluss an die Erfolgswelle

Nö. Irgendwann Ende des Jahres will Wissing mal evaluieren, was man künftig an Sankt Nimmerlein vielleicht für Ticketangebote schaffen könnte, um auf den Zug wieder aufzuspringen. Ein Nachfolgeangebot vielleicht Anfang 2023 „schnell“ zu nennen, ist schon sehr zynisch. Bis dahin ist der Anschluss an die Erfolgswelle des 9-Euro-Tickets verpennt. Und dazu noch dieser Hemmschuh: Künftige Angebote müssten durch die Länder finanziert werden, so der Minister.

Wer Dienstwagenprivileg, bei Kerosin und Diesel die Steuerbefreiung bzw -ermäßigung und die zweifelhafte Hybrid-Auto-Förderung streicht, hätte andere Optionen und könnte Milliarden lockermachen, um den Nahverkehr strukturell zu stärken und ein dauerhaft einfaches und attraktives Ticketangebot zu schaffen.

Der einzige Anschluss, der dem Bundesverkehrsminister offenbar wirklich nahtlos gelingt, ist der an die desolate Verkehrspolitik seiner CSU-Amtsvorgänger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung