1 Jahr Ampel: Meist ist sie besser als ihr Ruf

Nun werden wir schon ein Jahr von einer rot-gelb-grünen Koalition regiert. Anfangs konnte keiner ahnen, welche Probleme auf sie zukommen würden.

Abgesehen von den ersten Nachkriegsjahren hat noch keine Bundesregierung so große Aufgaben in so kurzer Zeit meistern müssen: Krieg in der Ukraine, knappe Energie, Inflation, Konflikt zwischen China und USA, die Flüchtlinge. All diese Themen spielten in ihrer Massivität vor einem Jahr, als sich die „Ampel“ bildete, noch keine Rolle.

Dass sich unser Land in den Krisen dennoch recht gut behauptet hat, darf sich die Ampel-Koalition auf die Haben-Seite schreiben. Sie regiert besser als ihr Ruf.

Wer hätte im Frühjahr gedacht, dass die damals nahezu leeren Gasspeicher binnen eines halben Jahres gefüllt sein werden? Wer hätte vermutet, dass trotz Krise die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen ist? Wer hätte geahnt, dass die Steuereinnahmen weiter sprudeln und die Kauflaune gut ist? Oder dass Deutschland in Europa und der Welt ein geachteter und wichtiger Gesprächspartner geblieben ist? Es ist schon beachtlich, dass die höchst unterschiedlichen Ampel-Partner meist einen Konsens gefunden haben. Und auch, dass ihre Parteien bislang mitziehen.

Kritik ist sogar nötig für politische Entscheidungen

Wenn Oppositionsführer Merz das ganz anders und in der Ampel nur Streit sieht, dann ist das sein gutes Recht. Er scheint aber vergessen zu haben, wie heftig seine CDU sich seinerzeit mit der CSU beharkte (Seehofer/Merkel) und auch mit dem liberalen Partner nicht gerade freundlich umging.

Gleichwohl ist es so, dass die Ampel in den meisten Medien eher schlecht wegkommt. Im TV, in vielen Zeitungen und erst recht im Internet wird Scholz als schweigsam, die Grünen als weltfremd und die FDP als fehl am Platz bezeichnet. Keine Frage: Jede Regierung muss sich Kritik gefallen lassen, Kritik ist sogar nötig für politische Entscheidungen.

Und natürlich hat die Ampel Fehler gemacht, sie verteilt die Milliarden leider per Gießkanne und Ministerin Lambrecht wirkt oft überfordert. Für Schönfärberei gibt es also keinen Anlass.

Doch unterm Strich hat uns die „Ampel“ bislang recht gut durch die Krise gebracht. Fortsetzung folgt?

