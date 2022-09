Lügen-Vorwurf: Keine Ermittlungen gegen Kardinal Woelki

Köln. Unter anderem ein aus dem Sauerland stammender Priester hatte Kardinal Woelki wegen einer Lüge angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat entschieden.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki sieht sich derzeit mit vielen Strafanzeigen aus verschiedenen Bereichen konfrontiert. In einem Komplex hat es die Staatsanwaltschaft Köln aber nun abgelehnt, Ermittlungen aufzunehmen. Es geht dabei um den Vorwurf einer falschen eidesstattlichen Versicherung, die Woelki rund um die Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz abgegeben haben soll. Es bestehe allerdings kein ausreichender Anfangsverdacht, so Behördensprecher Ulf Willuhn gegenüber der WP.

Insgesamt drei Anzeigen von fünf Personen lagen der Staatsanwaltschaft vor. Besonderes Interesse hatte aber hervorgerufen, , und zwei weiteren Priestern auch Geistliche unter den Anzeigenerstattern waren. Rothe reagierte am Mittwoch auf die Entscheidung der Behörde, durch die er noch längst nicht alle Fragen beantwortet sieht: „Auf der Strecke bleiben einmal mehr die Interessen der Missbrauchsbetroffenen.“ Die Anzeige habe sich nur nur „auf einen einzelnen Aspekt in einem kaum überschaubaren Geflecht aus Fragen, Zweifeln und Ungereimtheiten rund um das Wirken des Kölner Erzbischofs“ bezogen. Und weiter: „Ich hätte mir eine gerichtliche Klärung sehr gewünscht, und zwar nicht nur im Interesse der Katholikinnen und Katholiken im Erzbistum Köln und ganz Deutschland, sondern auch im Interesse von Kardinal Woelki selbst.“ Schließlich beeinträchtigten diese Fragen, Zweifel und Ungereimtheiten dessen eigene Glaubwürdigkeit ebenso wie die der ganzen Kirche.

„Im Büroalltag übliche Formulierungen“

Die Staatsanwaltschaft Köln indes schaut lediglich auf den sehr konkreten Vorwurf aus der Strafanzeige. Der dreht sich rund um ein presserechtliches Verfahren gegen die Bild-Zeitung. Kardinal Woelki hatte in dem Verfahren eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass er erst in der vierten Juni-Woche diesen Jahres von den Vorwürfen gegen den langjährigen Sternsinger-Präsidenten Pilz erfahren habe. Die Anzeigenerstatter argumentierten, dass das nicht wahr sein könne, da Recherchen von „Christ&Welt“ bzw. „Deutschlandfunk“ ergeben hätten, dass Woelki schon am 6. Mai einen mutmaßlichen Missbrauchs-Betroffenen schriftlich zu einem Gespräch eingeladen habe.

Gestützt war diese Annahme auf eine Formulierung in einem Schreiben von Woelkis Büroleiterin an den Betroffenen. Darin stand die Wendung: „Der Kardinal hat mich gebeten“. Das, so die Staatsanwaltschaft, sei aber „keine taugliche Grundlage für die Annahme oder gar den Beleg dafür, dass dieser auch bereits am Tag des Schreibens oder sogar zuvor mit der Sache befasst war“. Solche Formulierungen seien im Büroalltag üblich und sollten beim Empfänger der Nachricht den Eindruck erwecken, dass das Begehren ernstgenommen werde. Staatsanwalt Willuhn: „Rein faktisch bedeuten sie aber eher das Gegenteil, nämlich die bürotechnische Abarbeitung der Eingabe aufgrund allgemeiner Anweisungen gerade ohne die tatsächliche persönliche Befassung“. Der Wortlaut des Schreibens vom 6. Mai spreche eher dafür, dass Kardinal Woelki zum Zeitpunkt der Abfassung des Schreibens nicht persönlich in den Fall Pilz eingebunden, sondern die Frage der Terminvereinbarung allein auf der Ebene seines Sekretariats behandelt worden sei.

Weitere Strafanzeige gegen Woelki wird noch geprüft

Doch die Staatsanwaltschaft Köln muss sich weiter mit Anzeigen gegen Kardinal Woelki beschäftigen. So gehört wiederum Wolfgang F. Rothe zu mehreren Anzeigenerstattern, die dem Kardinal auch in einem anderen Fall – den Missbrauchs-Vorwürfen gegen den früheren Düsseldorfer Vize-Stadtdechanten – vorwerfen, in einer eidesstattliche Versicherung die Unwahrheit gesagt zu haben. Hier, so die Staatsanwaltschaft, dauere die Prüfung an.

