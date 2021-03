Live-Talk: S04-Legende Thon über den Schalker Abstiegskampf

WAZ Live auf Schalke: Am Mittwoch um 12.15 Uhr ist S04-Legende Olaf Thon zu Gast und spricht über den Kampf um den Klassenerhalt der Königsblauen.

Essen. Olaf Thon konnte mit Schalke 04 den DFB-Pokal gewinnen. Nun steckt S04 im Abstiegskampf. Im Live-Talk spricht er über die Herausforderungen.

Auch gegen Mainz 05 am Freitagabend konnte der FC Schalke 04 nicht gewinnen. Mit 0:0 trennten sich die Teams nach 90 Minuten. Damit blieb Schalkes Neu-Trainer Dimitrios Grammozis in seinem ersten Spiel zwar ungeschlagen, den Abstand zum rettenden Ufer in der Fußball-Bundesliga konnten die Königsblauen allerdings nicht verkürzen. Neun Punkte liegt das Team von Grammozis hinter dem Relegationsplatz.

In diesem Text finden Sie dann auch am Mittwoch (10. März) um 12.15 Uhr den Live-Stream mit Weltmeister Olaf Thon.

S04-Legende Olaf Thon hat mit dem FC Schalke 04 bessere Zeiten erlebt. 1997 feierte er mit den Königsblauen den Gewinn des Uefa-Cups, zwei Mal wurde er mit Schalke DFB-Pokal-Sieger.

Am Mittwoch (12.15 Uhr) ist Olaf Thon in der nächsten Ausgabe von "WAZ Live auf Schalke" zu Gast und bespricht mit unserem Schalke-Experten Andreas Ernst die aktuelle Lage der Schalker im Abstiegskampf. Zudem beantwortet Thon auch Ihre User-Fragen.

Sie haben eine Frage an Olaf Thon? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Schalke" an wir@funkemedien.de.