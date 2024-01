Königspinguine in der Polarwelt im Tierpark Hellabrunn. Der Pinguin-Gang verleiht Stabilität und bringt einen bei Glätte sicherer ans Ziel.

Winter „Pinguin-Gang“ bei Glatteis: So sind Sie sicher unterwegs

Berlin. Sicher unterwegs dank Pinguinen? Mit diesem Trick lässt sich die Sturzgefahr bei Glatteis im Winter verringern. Worauf es ankommt.

Schnee und Glatteis können im Winter die Gefahr von Stürzen erhöhen

Um sicherer unterwegs zu sein, kann der "Pinguin-Gang" helfen

Wir zeigen, worauf es dabei ankommt

Wenn es im Winter kalt wird, steigt die Gefahr von Stürzen. Denn oft überzieht dann eine dünne Eis- oder Schneeschicht. Während einige amüsiert darauf herumschlittern, trauen sich andere fast nicht mehr aus dem Haus. Doch auch bei Glatteis kann man einigermaßen sicher gehen.

Wie das geht, kann man sich in der Tierwelt abschauen. Ausgerechnet die oft so tollpatschig wirkenden Pinguine haben ihren Gang optimiert, um auch auf glattem Untergrund sturzfrei voranzukommen. Diesen "Pinguin-Gang" können sich auch Menschen zunutze machen.

Glatteis & Eisglätte: Warum Sie im Pinguin-Gang laufen sollten

Der mag zwar komisch aussehen, ist aber dennoch sinnvoll: Ob Jung oder Alt – Orthopäden und Unfallchirurgen raten bei Glatteis zum sogenannten Pinguin-Gang, mit dem man die Sturzgefahr mindern kann. Erlernen kann ihn in wenigen Schritten fast jeder.

Mit dem Pinguin-Gang kann man die Sturzgefahr bei Glatteis verringern. Foto: Unbekannt / Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie

Der Trick: Beim "normalen" Gehen liegt der Körperschwerpunkt in der Mitte und verteilt sich gleichmäßig auf beide Beine. Somit stehen die Beine beim Laufen nie im rechten Winkel zum Boden, was Stürze begünstigt. Denn dabei drückt das eigene Gewicht quasi "schräg" auf den Fuß. Der kann so leichter wegrutschen.

Beim Pinguin-Gang ist das anders. Denn dabei liegt der Körperschwerpunkt über dem vorderen Bein, zudem setzt der Fuß mit ganzer Sohle auf. Das Gewicht kommt damit gerade von oben und man rutscht weniger leicht weg. Und so sieht der Pinguin-Gang in Aktion aus:

Pinguin-Gang bei Glatteis

Das Prinzip ausprobieren kann man auch im Kleinen: Setzt man einen Stift ganz gerade auf ein Blatt Papier und drückt von oben, bleibt er stehen und "trägt" das Gewicht. Setzt man ihn dagegen schwer auf und drückt dann, rutscht er einfach weg.

(fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben