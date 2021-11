Videotalk Verleiher "Tier" will mit E-Scooter zur Klimawende beitragen

Themen der Zukunftsvisite: Der E-Scooter soll die Wende zum klimaschonenden Verkehr fördern. Und wie implantierte Chips die Gesundheit stärken.

Für Visionen klimafreundlicher Mobilität in der City sollen sie die Lösung sein: E-Scooter. Sie sollen Autofahrten ersetzen und öffentliche Verkehrsmittel ergänzen. So die Theorie. Doch an ihrem Nutzen scheiden sich die Geister, denn oft werden sie auf Wegen eingesetzt, die auch zu Fuß oder mit dem Rad gut zu schaffen wären. Hinzu kommt eine wachsende Zahl von Unfällen - und durch das widerrechtliche Abstellen sorgen die Scooter oft für Ärger.

Ailin Huang vom Verleiher TIER spricht in der neuen Ausgabe der Zukunftsvisite darüber, wie seine Firma daran arbeitet, die Umweltbilanz der E-Roller zu verbessern –

Zudem berichtet der Bio-Hacker Dr. Patrick Kramer, wie Chips unter der Haut das digitale Leben erleichtern und gesünder machen können.

Die Gäste:

Dr. Patrick Kramer, Geschäftsführer, Digiwell – Upgraded Humans

Ailin Huang, Head of Sustainability, TIER

Moderation:

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik

Fanny Rosenberg vom Medienverbund Zukunftsvisite

Bei „Zukunftsvisite – dem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit“ werden aktuelle Trends und spannende Zukunftsperspektiven in Medizin und Wirtschaft von wechselnden Experten diskutiert und leicht verständlich eingeordnet. Die Funke Mediengruppe ist Partner der Sendung.

