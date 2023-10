In unserem Sonnensystem

In unserem Sonnensystem Forscher entdecken Hinweise auf erdähnlichen Planeten

Berlin Gibt es einen neunten erdähnlichen Planeten im Sonnensystem? Zwei Forscher aus Japan haben dafür nun neue Anhaltspunkte gefunden.

Seit Jahren diskutiert die Wissenschaft, ob es einen neunten Planeten in unserem Sonnensystem gibt. Derzeit sind nur acht bekannt: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun – Pluto gilt mittlerweile nicht mehr als Planet, weil er zu klein ist. Ein Forschungsteam aus Japan hat nun jedoch neue Hinweise auf einen weiteren Planeten gefunden.

Die Wissenschaftler betrachteten für ihre Untersuchung, die im Fachmagazin "The Astronomical Journal" veröffentlicht wurde, einen ganz bestimmten Bereich des Sonnensystems genauer: den sogenannten Kuipergürtel. Er liegt außerhalb der Neptunbahn und beherbergt zahlreiche Objekte. Bei diesen handelt es sich wiederum um sogenannte Transneptunische Objekte (TNOs).

Mithilfe von Computersimulationen nahmen die Wissenschaftler die Umlaufbahnen der TNOs genauer unter die Lupe. Dabei stellten sie fest, dass sich einige Anomalien im Kuipergürtel nur durch die Anwesenheit eines weiteren Planeten erklären ließen.

Forschen sagen Existenz von erdähnlichem Planeten voraus

Die Ergebnisse würden laut den Autoren Patryk Sofia Lykawka von der japanischen Kindai-Universität und Takashi Ito vom Nationalen Astronomischen Observatorium auf die "Existenz eines bisher unentdeckten Planeten im fernen äußeren Sonnensystem" hindeuten. "Wir sagen die Existenz eines erdähnlichen Planeten und mehrerer TNOs auf eigenartigen Bahnen im äußeren Sonnensystem voraus, die als beobachtbare Signaturen für die Störungen des mutmaßlichen Planeten dienen können", so die Wissenschaftler.

Der Planet, den die japanischen Forscher "Kuiper Belt Planet" tauften, müsste laut Berechnungen in etwa 1,5- bis 3-mal so groß sein wie die Erde und wäre ungefähr 500-mal soweit von uns entfernt sein wie die Sonne. Tatsächlich handele es sich bei diesem Planeten allerdings nicht um den bisher bekannten – auch nur in der Theorie existierenden – Kandidaten für den neunten Planeten, den sogenannten "Planet 9". Dieser befinde sich Berechnungen zufolge außerhalb der Neptunbahn.

Ob der "Kuiper Belt Planet " jedoch tatsächlich existiert, ist noch nicht bewiesen. Die Forscher regten hier weitere Untersuchungen an.(csr)

