Warum Homöopathie wirkungslos ist und dennoch Risiken birgt

In der Serie "Die Sprechstunde" reden wir mit dem Allgemein-Mediziner Prof. Weckbecker über alternative Heilmethoden und Selbstheilungskräfte.

Millionen Menschen greifen regelmäßig zu alternativen Heilmitteln - und die Bandbreite ist groß: Das reicht von Osteopathie, Chiropraktik über Blutegeltherapie, Schamanismus, Akupunktur, Bachblüten, chinesische Medizin bis hin zu Homöopathie und Naturheilkunde.

Sie eint, dass sie meist den Anspruch eines so genannten ganzheitlichen Anspruchs haben. Der große Boom hat in den 80ern begonnen – als die Kritik an der sogenannten "Schulmedizin" losgetreten wurde: Der Vorwurf lautete, die Gesundheitsversorgung sei industrialisiert, der Patient als Mensch werde nicht mehr wahrgenommen. Und tatsächlich wird das von vielen auch heute so im Alltag erlebt. Daraus hat sich ein gigantischer Milliarden-Markt entwickelt, und einige Behandlungsmethoden wie die Akupunktur werden mittlerweile auch von Krankenkassen getragen. Aber wie trennt man die Spreu vom Weizen? Was ist schlichter medizinischer Unsinn - was ist regelrecht gefährlich. In unserer Video-Sprechstunde mit Prof. Weckbecker haben wir versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Prof. Weckbecker lehrt Allgemeinmedizin an der Universität Witten/Herdecke und als solcher ausgewiesener Experte für hausärztliche Themen. Gemeinsam mit ihm widmen wir uns in der Video-Sprechstunde den sogenannten Volkskrankheiten und medizinischen Alltagsfragen.

Im Interview erklärt uns Prof. Weckbecker

wieso viele alternative Heilmittel nicht mit Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin in Einklang stehen - und was das bedeutet.

wieso trotzdem viele Menschen an Homöopathie glauben - obwohl ihre Wirkungslosigkeit erwiesen ist

wieso man Patienten davon überzeugen muss, viel mehr an die Selbstheilungskräfte des Körpers zu glauben

und warum es dann eigentlich eine gute Botschaft sein kann, wenn der Arzt gar nichts verschreibt

warum Ärzte ihren Patienten dringend besser zuhören müssen - damit sie sich wahrgenommen fühlen und nicht zu Alternativen ausweichen

dass man streng zwischen - hochwirksamen - Naturheilmitteln und alternativen Heilmitteln unterscheiden muss

Zur Eigenrecherche:

Die von Prof. Weckbecker genannte Seite des Iqwig finden Sie hier (externer Link)

Disclaimer:

Klaus Weckbecker ist niedergelassener Hausarzt in eigener Praxis und angestellter Hochschullehrer an der Universität Witten/Herdecke. Weder er selbst noch der von ihm geleitete Lehrstuhl erhalten Fördermittel der pharmazeutischen Industrie. Auch besitzt Klaus Weckbecker keine (Aktien-) Anteile an pharmazeutischen Firmen.

Weitere Folgen unserer Hausarztserie:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben