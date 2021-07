Warum Ärzte die Anatomie des Mannes nicht im „Tatort“ lernen

Themen unserer neuen Sendung "Zukunftsvisite": Wie Männer ihren Kinderwunsch angehen können und warum der Software-Riese SAP auf grüne IT setzt.

Ganz klar: Digitalisierten Unternehmen gehört die Zukunft - aber sie brauchen große Rechenzentren, und die sind echte Stromfresser. Wie kann die Wirtschaft trotz zunehmenden Energiebedarfs weniger CO ausstoßen - und damit klimaschomnend und nachhaltig Erfolg haben? Das geht - und zwar mit Green IT. Was dahinter steckt und wie der Software-Riese SAP bis 2023 klimaneutral arbeiten und sich mit grüner Energie auch als Arbeitgeber der Zukunft präsentieren will, darüber spricht Experte Daniel Schmid mit uns.

Außerdem erklärt Prof. Gunther Wennemuth von der Uniklinik Essen, warum ungewollt kinderlose Paare die Spermienqualität des Mannes prüfen lassen sollten – und wieso Ärzte die Anatomie des Menschen nicht sonntagsabends im „Tatort“ lernen können.

Die Gäste:

– Prof. Dr. Gunther Wennemuth, Direktor des Instituts für Anatomie, Uniklinik Essen

– Daniel Schmid, Chief Sustainability Officer, SAP

Moderation:

– Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik

– Jens de Buhr, Leiter des Medienverbunds „Zukunftsvisite“

Bei „Zukunftsvisite – dem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit“ werden aktuelle Trends und spannende Zukunftsperspektiven in Medizin und Wirtschaft von wechselnden Experten diskutiert und leicht verständlich eingeordnet. Die Funke Mediengruppe ist Partner der Sendung.

