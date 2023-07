Online shopping: So kaufen Sie nachhaltiger ein im Netz

Berlin. Ein Brautkleid ab 13 Euro und Kopfhörer für fünf Euro. Die Plattform "Temu" wirbt mit Spottpreisen. Doch wie seriös ist sie eigentlich?

Sie sind überall: Werbeanzeigen der Online-Plattform „Temu“. Egal, ob auf Facebook, Instagram oder TikTok, das Unternehemen verspricht Kopfhörer, Kleidung und Elektronik für einen Spottpreis. Schon für wenige Cent können Produkte gekauft werden. Doch wie seriös ist Temu?

Temu ist ein chinesischer Anbieter, der seit Ende 2022 in den USA aktiv ist. Seit Mitte 2023 gibt es verstärkte Bemühungen, auch im europäischen Markt Fuß zu fassen. Apps wie WhatsApp, ChatGPT oder TikTok hat die Plattform schon längst in den Downloads überholt. In Deutschland ist Temu aktuell auf Platz eins der beliebtesten Gratis-Apps.

Die chinesische Plattform macht damit Shopping-Seiten wie Amazon oder Shein Konkurrenz. Und es handelt sich nicht um einen Fake-Shop. Die gekauften Produkte werden zugeschickt. Die Plattform funktioniert ähnlich wie die Shopping-Seiten „Wish“ oder „AliExpress“.

"Temu" ist aktuell die beliebteste App in Deutschland. Foto: IMAGO / NurPhoto

So funktioniert Temu

Doch wie funktioniert diese Plattform? Im Gegensatz zu Amazon verkauft Temu die Artikel nicht selbst. Ähnlich wie bei Ebay können verschiedene Händler ihre Produkte auf der Plattform anbieten. So ist immer ersichtlich, bei wem man etwas bestellt.

Auf Temu erwartet einen ein Regen aus Rabatt-Codes, Coupons. Sogenannte „Spinning Wheels“ werden genutzt, um weitere Gutscheine für Einkäufe zu generieren. Allerdings erhält man diese zusätzlichen Gutscheine erst, nachdem man sich in der App registriert hat. Die Registrierung ist ohnehin erforderlich, um den Bezahlvorgang durchzuführen.

Versendet werden die Produkte dann aus dem Ausland. Es könnte also zu längeren Lieferzeiten kommen als beispielsweise bei Amazon. Dazu könnten zusätzlich zum Kaufpreis noch Zoll- und Service-Gebühren anfallen, obwohl Temu angibt, die Produkte versandkostenfrei über Dienstleister wie DHL und Hermes zu versenden.

Bewertungen eher im Mittelfeld

Im Netz fällt die Bewertung für Temu mittelmäßig aus. Kundinnen und Kunden berichten auf „Trustpilot“, sie hätten die falsche Ware oder sogar gar keine bekommen. Die Beschreibung passt oft wohl nicht zu den gelieferten. Außerdem beklagen viele eine schlechte Qualität der Ware.

Auch im Kunden-Service gäbe es laut Nutzenden einige Probleme. Einen deutschsprachigen Support gibt es nicht. Dazu käme es zu Sprachproblemen.

Doch es gibt auch viele positive Rückmeldungen von Käufern, die zufrieden mit ihren Produkten sind. Mit 3,3 von 5 Sternen liegt Temu sogar aktuell vor Amazon mit 1,8 und AliExpress mit 2,6 Sternen. Doch es fällt auf: 5-Sterne-Rezensionen sind oft mit Gutscheincodes versehen. Dadurch könnte es sich eher um Werbemaßnahmen anstatt authentischer Nutzerbewertungen handeln.

Experten warnen vor Datenschutz

Dazu kommt, dass Experten bei Temu auf Datenschutzprobleme hinweisen, wie eine Einschätzung des Tech-Magazins "Komando" zeigt. Denn die App möchte viele Berechtigungen wie den Zugang zu Fotos, Videos, der Kontaktliste und WLAN-Informationen.

Im Magazin heißt es: „Je mehr Berechtigungen eine App verlangt, desto mehr sollten Sie überlegen, ob es sich wirklich lohnt, diese auf Ihrem Smartphone zu installieren. Überlegen Sie, was Sie alles mit Ihrem Telefon machen: private Gespräche mit Freunden führen, sich bei Ihrer Bank-App anmelden, Passwörter eingeben, Ihre Kreditkartendaten eingeben und vieles mehr.“

Temu: So nachhaltig ist die Plattform

Und auch wenn es zum Nachhaltigkeit-Faktor kommt, kann Temu nicht überzeugen. Allein wenn es zum Konzept des Unternehmens kommt: weltweit Produkte zu einem möglichst geringen Preis einzukaufen und zu verkaufen.

Die Kurzlebigkeit vieler Waren, lange Transportwege und intransparente Produktionsbedingungen stehen im Widerspruch zum Prinzip des angeblich umweltbewussten Einkaufens bei Temu. Am Ende kann bei der Ware nicht geprüft werden, wie die Produktionsbedingungen und mögliche Schadstoffbelastungen der Produkte sind. (ari)

