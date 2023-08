Berlin. Die Bundesnetzagentur schlägt vor, Deutschland in Strompreis-Zonen zu unterteilen. Das hätte große Auswirkungen für die Verbraucher.

Wenn starker Wind den Norden Deutschlands durchzieht, wird in Deutschlands Regionen unterschiedlich viel Strom erzeugt. Die Windparks im Norden der Republik liefern günstigen Strom, den die Verbraucherinnen und Verbraucher im Süden gerne nutzen würden. Doch das veraltete Stromnetz kann die Nachfrage nicht bewältigen. Das führt dazu, dass teure Kohlekraftwerke im Süden einspringen, während im Norden Windräder abgeregelt werden müssen. Diese Ausgleichsmaßnahmen verursachen hohe Kosten, die über Netzentgelte von allen deutschen Stromkunden und Steuerzahlern getragen werden.

Um diese Problematik zu lösen, wird seit Längerem diskutiert, ob Deutschland in mehrere Strompreiszonen aufgeteilt werden sollte. Hintergrund des Vorschlags ist, dass die norddeutschen Länder sich gegenüber dem Süden benachteiligt fühlen. Die Länder im Norden trügen einen hohen Anteil der erneuerbaren Energien wie etwa Windenergie und müssten gleichzeitig die hohen Strompreise verkraften, hieß es. Andere Länder wie Norwegen, Italien und Dänemark haben bereits ähnliche Zoneneinteilungen.

Die Bundesnetzagentur sprach sich am Samstag ebenfalls für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft aus. Der Präsident der Behörde, Klaus Müller, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", im Bundestag liege ein Gesetzentwurf, der die Netzagentur autorisieren würde, faire Netzentgelte einzuführen. "Sobald das Gesetz verabschiedet ist, werden wir einen Vorschlag für die Reform machen." Bislang würden Regionen, die besonders auf Windkraft setzen, finanziell besonders stark belastet.

Strompreisbestandteile Anteil am Strompreis im Jahr 2023 Steuern, Abgaben und Umlagen 26 Prozent Gesetzlich regulierte Netzentgelte und Kosten für Messstellenbetrieb 20 Prozent Kosten für Stromeinkauf, Service und Vertrieb 54 Prozent

Datenquelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

Strompreis-Zonen: Was die Aufteilung für die Stromrechnung bedeutet

Für Verbraucher hätte die Einführung von Strompreis-Zonen in Deutschland weitreichende Auswirkungen auf ihre Stromrechnungen. Das derzeitige System, das den Strompreis für das gesamte Land vereinheitlicht, würde durch regionale Preiszonen ersetzt werden. In Gebieten mit reichlich Windkraft könnte der Strom günstiger werden, während Verbraucher in Regionen mit weniger erneuerbarer Energieproduktion voraussichtlich höhere Preise zahlen müssten.

Das könnte dazu führen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in südlichen Regionen wie Bayern attraktiver wird. Die Neugestaltung der Preise zielt darauf ab, das Energiesystem besser auszubalancieren und den Netzausbau effizienter zu gestalten, was langfristig betragen soll, dass Deutschland die Klimaneutralitätsziele erreicht.

Habecks Ministerium unterstützt den Vorschlag

Das Bundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck (Grüne) unterstützt im Grundsatz den Vorstoß der Bundesnetzagentur zur Reform der Netzentgelte. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass es das vorrangige Ziel sei, die Netzkosten, die durch den Ausbau der erneuerbaren Energien entstehen, "zwischen den Regionen gerecht zu verteilen". Die Bundesländer hätten in der Ministerpräsidentenkonferenz die inhaltliche Diskussion aufgenommen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßte den Vorschlag. Derzeit zahlten die Stromkunden im Süden weniger als die im Norden, sagte Weil der Zeitung "Welt". "Es steht für mich außer Frage, dass dies mit Blick auf die notwendige Energiewende nicht so bleiben kann."

So entwicken sich die Strompreise in Deutschland Durchschnittlicher Neukundenpreis pro Kilowattstunde in Cent aktuell im Vergleich zum Vorjahr | Quelle: Verivox Die Basis für den Preis ist ein Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden. Grundgebühren sind in den Kosten enthalten.



Söder beklagt "Attacke der Ampel auf den Süden"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt den Vorschlag vehement ab, da er darin eine Bedrohung für den Industriestandort und die Wirtschaft im Süden sieht. "Unterschiedliche Strompreiszonen wären ein großer Fehler", sagte Söder der "SZ". Wer solchen Zonen fordere, lege "die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährdet Süddeutschland als industrielles Herz der Republik". Dadurch drohe "eine weitere Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland und ein wirtschaftlicher Abstieg".

Söder verwies darauf, dass es neben der Windkraft andere erneuerbare Energien gebe, bei denen Bayern gut abschneide. Insgesamt sei Bayern deshalb "die Nummer 1 bei Erneuerbaren Energien – und das sowohl bei installierter Leistung als auch Zubau". Unterschiedliche Strompreiszonen wären "eine weitere Attacke der Ampel auf den Süden", sagte Söder.

Berechnungen des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg (ISE) hatten im vergangenen Jahr jedoch festgestellt, dass Bayern nur bei absoluten Zahlen von Solar- und Windenergie – wie Söder behauptet – Spitzenreiter im Ländervergleich ist. Der Bayerische Rundfunkt berichtete damals, dass Bayern, flächenmäßig das größte deutsche Bundesland, bei der "Installierten Leistung der erneuerbaren Energien pro Quadratkilometer" klar abrutscht: auf Rang 9 der 13 deutschen Flächenländer, also ausgenommen der Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin. Spitzenreiter sind: Schleswig-Holstein, gefolgt vom Saarland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. (mit AFP)

