Rückruf von Kapseln: Nahrungsergänzungsmittel ist fehlerhaft

Essen. Das Nahrungsergänzungsmittel der BTG wird zurückgerufen. Die Bio-Kapseln enthalten einen erhöhten Wert von Ethylenoxid.

Der Hersteller BTG Berlin Trade GmbH ruft die Bionutra Moringa Kapseln zurück. Das Produkt erhält einen überhöhten Wert an Ethylenoxid und kann damit zu Unverträglichkeiten bei der Einnahme führen.

Rückruf der Bionutra Moringa Kapseln: Dieses Produkt ist betroffen

Bionutra Moringa Kapseln Bio (240 Kapseln a 600 mg)

Charge: 2021192201, MHD 03.2023

Der Chargenhinweis ist auf dem Boden der Dose zu finden

Verbraucher, die das betroffene Produkt gekauft haben, werden gebeten, das Produkt nicht mehr zu verzehren und uns zu kontaktieren, um eine Erstattung zu bekommen.

Rückruf bei Netto: Ein Salami-Käse-Baguette ist fehlerhaft. (Symbolbild) Foto: Danny Gohlke/dpa

Der Hersteller eines beim Discounter Netto verkauften Salami-Käse-Baguettes hat die Ware wegen Salmonellenverdachts zurückgerufen.

Netto ruft Salami-Käse-Baguette zurück: Dieses Produkt ist betroffen

Betroffen sei der Artikel „take away Salami-Käse-Baguette“

Mindesthaltbarkeitsdatum 03.08.2021

Chargennummer CH428115

Das Produkt sei bei Netto Marken-Discount bundesweit, außer in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, angeboten worden. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten, Chargennummern oder andere Produkte der Marke take away seien nicht betroffen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen mit Salmonellen belastet sein. Ein

Verzehr könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Netto habe die Ware sofort aus dem Verkauf genommen.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußere sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber, hieß es in der Mitteilung. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickele, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.

Nosor Baladna ruft Sesampaste zurück

Der Lebensmittelhersteller Nosor Baladna GmbH aus Grevenbroich hat Sesampaste in 850-Gramm-Gläsern wegen Salmonellenfunden zurückgerufen. Die Salmonellen seien bei Stichproben der Gesundheitsämter in Grevenbroich und Essen in einigen Gläsern entdeckt worden. Kunden könnten die Produkte zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, hieß es.

Hersteller: Nosor Baladna GmbH, Grevenbroich

Produkt: Tahini Sesampaste im 850-Gramm-Glas

Betroffene Charge: Haltbarkeitsdatum 12.1.2023

Grund: Salmonellenfund

Rückruf von "Dogvan"-Süßigkeit

Die Firma "Dogvan" ruft die Sonnenblumkern-Süßigkeit Halva in NRW zurück. Im Rahmen einer Laborüberprüfung wurde ein positiver Salmonellenbefund bei einigen Chargen festgestellt.

Hersteller: "Dogvan"

Produkte: Halva aus Sonnenblumenkernen 400g

Betroffene Chargen: Mindesthaltbarkeitsdatum 29. September 2021 und 22. Oktober 2021

Grund des Rückrufs: Salmonellenfund

Betroffen seien ausschließlich Produkte mit oben genanntem Mindesthaltbarkeitsdatum, heißt es vom Hersteller. Salmonellen können Auslöser von Magen-/Darmerkrankungen sein. Bei bestimmten Personengruppen können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Spinat von Rewe zurückgerufen

Der Hersteller "Ardo" ruft das Produkt "Rewe Beste Wahl, Rahmspinat portioniert mild gewürzt, 500g" zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen dünne Metallspäne befinden, heißt es von dem Unternehmen.

Rewe: Rückruf dieser Rahmspinat-Chargen

Hersteller: "Ardo"

Produkte: Rewe Beste Wahl, Rahmspinat portioniert mild gewürzt, 500g

Betroffene Chargen: EAN: 4337256053242 und dem MHD: 04/2023 mit den Produktionschargen 141096 & 141097

Grund der Warnung: Eventuell befinden sich dünne Metallspäne in Verpackungen

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes rät der Hersteller dringend ab. Kunden können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

NRW: Bio-Algensalate zurückgerufen

In Bio-Algensalaten der Firma "Alvego" wurden in einer Charge deutlich zu hohe Mengen Jod pro Glas gefunden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt deshalb vor bestimmten Salaten - Kunden sollten betroffene Produkte zurückgeben, so der Hersteller.

Rückruf: Diese Algensalate sind betroffen

Hersteller: "Alvego UG"

Produkte: Roter Algensalat (Bio, Nordische Art), Charge: M1113 2. Gelber Algensalat (Bio, Orientalische Art), Charge: M1506 3. Lila Algensalat (Bio, Mediterrane Art), Charge: M1325

Haltbarkeit: 28. Januar 2022

Grund der Warnung: Es wurden deutlich zu hohe Mengen Jod nachgewiesen

Nettofüllmenge: 190g

Nimmt man zu viel Jod ein, kann das der Gesundheit schaden. Bei Überschreitung der als sicher erachteten Gesamttageszufuhr an Jod kann es einerseits, insbesondere bei älteren Menschen mit einer funktionellen Autonomie der Schilddrüse, schon nach einmaligen Verzehr dieser jodreichen Algen zu einer jodinduzierten Schilddrüsenüberfunktion und damit unter Umständen zu einer lebensbedrohlichen Entgleisung des Stoffwechsels kommen.

Warnung Plastikteilchen: Hackfleisch von Aldi zurückgerufen

Produktrückruf: Lidl-Gewürz betroffen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor einem Gewürz, das von Lidl verkauft wurde. Es handelt sich um gerebelten Majoran der Firma "TSI Consumer Goods GmbH". Bei einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen festgestellt. Das Gewürz wird damit offiziell zurückgerufen.

Rückruf: Vor diesem Majoran-Gewürz wird gewarnt

Hersteller: Hersteller TSI Consumer Goods GmbH/Vertrieben über Lidl

Grund der Warnung: Im Rahmen von einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen festgestellt.

Verpackungseinheit: 10 g

Haltbarkeit: 07.2023, 08.2023

Lidl hat das Produkt bereits aus dem Sortiment genommen. Kunden können das Gewürz zurückgeben. Salmonellen können Magen- und Darmerkrankungen auslösen. Bei bestimmten Personengruppen, dazu gehören Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere, können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Aldi ruft Sandalen zurück

Aldi ruft die Trekkingsandale des Lieferanten Gebra GmbH & Co. KG aus der Aktion April und Mai 2021 zurück. Verkauft wurde das Produkt sowohl in den Filialen von Aldi Süd (seit dem 8. April) wie auch in den Filialen von Aldi Nord (Seit dem 19. April).

"Wir legen höchsten Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte", teilt Aldi mit. Vorsorglich habe sich das Unternehmen für den Rückruf entschieden, um ein Gesundheitsrisiko für den Kunden auszuschließen.

Rückruf von Aldi-Trekking-Sandalen: Um dieses Produkt geht es

Produkt : Walkx Outdoor Damen und Herren Trekkingschuhe

: Walkx Outdoor Damen und Herren Trekkingschuhe Firma : Gebra GmbH & Co. KG

: Gebra GmbH & Co. KG Verkauf : Aldi Nord und bei Aldi Süd

: Aldi Nord und bei Aldi Süd Kaufzeitraum: Ab 19. April bei Aldi Nord, ab 8. April 2021 bei Aldi Süd

Bei den Damen und Herren Trekking-Sandalen der Marke "Walkx Outdoor" wurde - in allen Größen - ein erhöhter Chrom(Vi)-Wert in der Leder-Decksohle festgestellt. "Unter ungünstigen Umständen könnte es bei Hautkontakt mit dieser Lederdecksohle zu einer allergischen Reaktion führen", erklärt Aldi.

Rückruf von Aldi-Trekking-Sandalen: Ware aus dem Jahr 2021 betroffen

Dieser Rückruf betrifft die Ware aus dem Jahr 2021. Ältere Produkte sind nicht betroffen. Der Kaufpreis wird den Kunden in der Filiale zurückerstattet. Für Rückfragen der Kunden wurden folgende Kontaktmöglichkeiten eingerichtet: kundendienst@gebra.de und Hotline 008002327299

