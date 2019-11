Berlin. Jedes vierte Schulkind hat psychische Probleme. Das zeigt ein neuer Report der Krankenkasse DAK. Welche Faktoren das Risiko erhöhen.

Das Leben kann sich auch für sehr junge Menschen bleischwer anfühlen. Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden unter psychischen Erkrankungen – und die Zahl der Diagnosen steigt. Das beobachten Experten seit Jahren, und das bestätigt nun ein aktueller Report der Krankenkasse DAK, der am heutigen Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach zeigt inzwischen jedes vierte Schulkind psychische Auffälligkeiten.