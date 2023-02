Berlin 2024 endet die Zusammenarbeit von Rewe und Payback. Kunden können bis dahin weiter Punkte sammeln – sollten aber einen Punkt beachten.

Rewe beendet zum Jahresende 2024 die Kooperation mit dem Bonuspunkte-Programm von Payback. Dann will der Supermarkt ein eigenes Loyalityprogramm auf den Weg bringen, das wahrscheinlich in die Rewe-App integriert sein wird. Rewe kooperierte im Supermarktgeschäft seit 2014 mit dem weitverbreiteten Punkte-Sammelsystem, der zur Rewe-Gruppe gehörende Discounter Penny trat ihm im Jahr 2018 bei.

Das System: Supermarkt-Kunden bekommen auf ihren Einkauf Punkte. Diese können sie später in Prämien oder Bargeld tauschen. Zudem gibt es für Payback-Kunden exklusive Coupons. Bekannte Einzelhändler, die mit Payback kooperieren, sind außer Rewe und Penny etwa dm, Aral oder Apollo. Lesen Sie auch: Payback-Ende bei Rewe und Penny – Gerüchte um neuen Partner

Payback: Gesammelte Punkte sind für 36 Monate gültig

Viele Kunden sorgen sich nun, dass bei Rewe gesammelte Payback-Punkte nach 2024 verfallen könnten. Dem ist allerdings nicht so. Die Punkte sind ab dem Zeitpunkt der Gutschrift in jedem Fall 36 Monate gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums verfallen sie zum 30. September desselben Kalenderjahres.

Ab Ende 2024 können Verbraucher bei Rewe und Penny keine Paybackpunkte mehr sammeln oder einlösen. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Auch wer am Silvestertag 2024 die letzten Payback-Punkte bei Rewe einsammelt, muss also nicht fürchten, dass diese am Neujahrstag 2025 verfallen. Selbst in diesem Fall gilt die Frist von 36 Monaten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich die Payback-App auf sein Smartphone laden. Dort werden die vom Verfallen bedrohten Punkte jeweils für ein Jahr angezeigt. (tok)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben