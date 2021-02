Nebenkosten prüfen kann viel Geld sparen

Berlin. Wer zur Miete wohnt, zahlt auch Nebenkosten. Viele Nebenkosten-Abrechnungen sind aber fehlerhaft. Eine genaue Kontrolle lohnt sich.

Wie teuer ist die Müllabfuhr für das Mietshaus? Was kosten Hauswart und Versicherungen? All diese gemeinsamen Kosten eines Mietshauses schlüsselt die Nebenkostenabrechnung auf. Jede Mietpartei zahlt ihren Anteil. Einmal im Jahr sollte die Abrechnung kommen. Ob sie korrekt ist, lässt sich aber nicht ohne Weiteres sagen. Dazu müssen die einzelnen Rechnungsbelege vorliegen.

Diese anzufordern und zu überprüfen, ist aufwendig. Aber die Arbeit kann sich lohnen, hat eine Mitarbeiterin von Finanztip erlebt: Statt 244 Euro nachzuzahlen, erhielt sie 2019 nach einer Prüfung fast 200 Euro zurück. Laut Rechtsdienstleister Mineko werden den Mieterinnen und Mietern, die er vertritt, im Schnitt rund 200 Euro zu viel berechnet.

Nebenkosten-Abrechnung: Vermieter hat ein Jahr Zeit

Vermieterinnen und Vermieter haben ein Jahr Zeit, die Betriebs- oder Nebenkosten abzurechnen. Dasselbe gilt für die Heizkosten. Die Abrechnung für das Kalenderjahr 2019 sollte also bis Ende Dezember 2020 eingetroffen sein. Falls nicht, können Mieter die Abrechnung einklagen.

Kommt die Abrechnung nicht , müssen Mieter nichts nachzahlen, auch wenn der Vermieter das fordert. Ein Guthaben müssen Vermieter dagegen auch dann auszahlen, wenn sie die Abrechnung verspätet zustellen.

Auf die Abrechnung sollten Mieter selbst dann bestehen, wenn sie gar kein Guthaben erwarten. Denn verschiedene Dienste lassen sich von der Steuer absetzen: etwa Gehwegreinigung, Hausputz, Winterdienst oder Hausmeistertätigkeiten.

Die Top 5 Steuer-Tipps - Homeoffice-Pauschale & Co. Die Top 5 Steuer-Tipps - Homeoffice-Pauschale & Co.

Widerspruch: Auch Mieter hat ein Jahr Zeit für Beschwerde

Kommt die Nebenkostenabrechnung fristgerecht, bleibt Mieterinnen und Mietern ein Jahr lang Zeit für einen Widerspruch. Erscheinen die aufgelisteten oder sind Posten aufgeführt, die gar nicht über die Betriebs- oder Heizkostenabrechnung umgelegt werden dürfen, sollten Mieter der Abrechnung sofort widersprechen – am besten per Einschreiben.

Solange der Vermieter den Widerspruch nicht ausräumt, wird eine Nachzahlung nicht fällig. Widerspruch einzulegen, befreit aber nicht grundsätzlich von der Zahlungspflicht, wenn die Abrechnung formell ordnungsgemäß war.

Nebenkosten: Aufgelistete Posten genau prüfen

Abrechnen dürfen Vermieter Kosten, die durch die Bewirtschaftung des Wohnhauses entstehen, sowie die Grundsteuer. Nicht zu den Betriebskosten gehören dagegen Ausgaben für Verwaltung und Instandhaltung des Hauses.

Es kann zudem sein, dass weitere Kosten nicht umgelegt werden dürfen – weil dies im Mietvertrag festgelegt ist oder ein Gericht es untersagt hat. So darf beispielsweise die Entsorgung von Sperrmüll nicht berechnet werden, wenn dies nicht wiederkehrend geschieht (BGH, Az. VIII ZR 137/09).

Mietervereine helfen Nebenkosten-Abrechnung zu prüfen

Hilfe bei der Prüfung der Abrechnung gibt es bei Mietervereinen. Auf ihren Internetseiten stellen sie Informationen bereit, damit Mieter selbst kontrollieren können, welche Kosten zulässig sind und welche nicht. Auch Hinweise auf wichtige Gerichtsurteile finden sich dort.

Sind alle Kostenpositionen zulässig, kann es dennoch sein, dass zu hohe Kosten abgerechnet wurden. Um das zu erkennen, sollten Betroffene zunächst die Kosten eines Jahres mit den Vorjahren vergleichen. In einem Finanztip bekannten Fall etwa waren Hausreinigung und Hausmeister um 4000 Euro teurer geworden.

Steigen die Kosten für die Hausreinigung, sollten Mieter Einsicht in Belege fordern. Foto: Bernhard Classen / picture alliance / imageBROKER

Ein Blick in die Rechnungsbelege zeigte: Ein neuer Dienstleister hatte beide Aufgaben übernommen und sie gemeinsam in Rechnung gestellt. Die Hausverwaltung berechnete diese Kosten aber doppelt – jeweils für Reinigung und Hauswart.

Nebenkosten: Alle Punkte beurteilen lassen

Auch wenn es keine stärkere Abweichung gegenüber einem Vorjahr gibt, ist es sinnvoll, einmal die Höhe aller Kostenpunkte beurteilen zu lassen. Dazu beraten Mietervereine ihre Mitglieder. Sie erkennen auffällig teure Posten. Und auch solche, die gar nicht abgerechnet gehören.

Gegen Entgelt prüfen Dienstleister wie Mineko oder Anwälte eine Abrechnung. Über Yourxpert lässt sich ein Anwalt in der Nähe finden. Für Heizkosten gibt es zusätzlich den kostenlosen Heizcheck der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft Co2online.

Nebenkosten zu hoch? Belegeinsicht fordern

Sind die Kosten für Winterdienst oder die Gebäudeversicherung vergleichsweise hoch, sollten Mieter der Abrechnung widersprechen und Belegeinsicht fordern. Jedem Mieter steht es gesetzlich zu, die Belege zur Betriebs- und auch zur Heizkostenabrechnung zu sehen.

Die Top 5 Steuer-Tipps - Homeoffice-Pauschale & Co. Wenn die Heizung ausfällt – Diese Rechte haben Mieter

Entweder bieten Vermieter oder Hausverwaltung einen Termin zur Belegeinsicht an oder sie schicken die Belege in Kopie. Dürfen die Originale eingesehen werden, fotografieren Mieter am besten alle Belege, um sie zu Hause, mit einem Anwalt oder dem in Ruhe auszuwerten.

Belege für Nebenkosten genau kontrollieren

Damit Kosten belegt sind, sollte es eine Rechnung aus dem fraglichen Jahr geben – und zwar über denselben Betrag wie in der Nebenkostenabrechnung. Die Rechnung sollte von demjenigen ausgestellt sein, der eine Dienstleistung erbracht hat, also der Versicherung, dem Stromversorger oder dem Hausmeister.

Auch das Leistungsverzeichnis eines Dienstleisters müssen Mieter einsehen können. Dort ist aufgelistet, zu welchen Tätigkeiten er sich vertraglich verpflichtet hat. Auf einer Abrechnung muss es zudem einen Bezug zum Wohnhaus geben. Fehlt beispielsweise auf einer Versicherungsrechnung eine Angabe dazu, welches Haus versichert ist, taugt sie nicht als Beleg.

Wenn der Vermieter nicht reagiert

Weigert sich der Vermieter, die Belege zur Abrechnung zu zeigen, oder reagiert er gar nicht auf die Forderung nach Belegeinsicht, können Mieter ihr Recht einklagen. Das musste die eingangs erwähnte Finanztip-Mitarbeiterin 2020 tun. Ihre Hausverwaltung hatte erklärt, aufgrund der Corona-Pandemie sei die Belegeinsicht nicht möglich. Das sei aber keine ausreichende Begründung, urteilte die Richterin.

Vier Wochen nach dem Urteil schickte die Hausverwaltung die Unterlagen per E-Mail. Mit den Kosten der Klage hatte die Klägerin nicht zu rechnen – über ihren Mieterverein erhält sie Rechtsschutz. Viele Vereine bieten ihren Mitgliedern rechtliche Absicherung bei Mietangelegenheiten.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der Finanztip-Stiftung.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!