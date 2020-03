Inzwischen wurden mehr als 21.000 Coronavirus-Infektionen in Deutschland gemeldet, 75 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben

Aus Sorge vor einer Ansteckung decken sich viele Menschen mit Mundschutz ein

Das führt dazu, dass sie im Internet zu horrenden Preisen angeboten werden – und Kliniken die Masken ausgehen

Die Bundesregierung will zehn Millionen Masken verteilen und organisiert Nachschub

Doch schützen Mundschutz und Atemmasken überhaupt gegen das SARS-Cov-2? Und ist jeder Schutz auch gleich gut? Wir klären auf

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich in Europa immer weiter aus. Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis hin zu Ausgangssperren lassen die Gefahren der Pandemie plötzlich auch in Deutschland real erscheinen – was noch vor zwei Wochen kaum jemand wahrhaben wollte.

Viele Menschen wollen sich mit Mundschutz- und Atemmasken schützen. Die Nachfrage ist seit dem Bekanntwerden der ersten Fälle in Deutschland auch auf Bundesgebiet rasant gestiegen. Doch helfen die einfach Schutzmasken überhaupt? Viele Experten sind zumindest skeptisch.

Mundschutz gegen Coronavirus – hilft das wirklich?

Völlig abwegig sei das Tragen der Masken allerdings nicht, sagte Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“. Wenn jemand beim Tragen eines solchen Mundschutzes ein gutes Gefühl habe, könne man das ruhig machen, so Drosten.

Der Virologe räumte jedoch mit einem weit verbreiteten Irrtum auf: „Man denkt immer, man schützt sich selbst mit der Maske, in Wirklichkeit schützt man aber andere.“ Bei feuchter Aussprache etwa könne auch ein einfacher Mundschutz grobe Tröpfchen des Mundschutz-Trägers abhalten. Das Einatmen eines mittelgroßen Aerosols (Luftpartikel) das gerade in der Luft stehe, werde aber wahrscheinlich nicht dadurch abgehalten.

Müsste aus gesellschaftlichem Druck heraus jeder eine Maske tragen, dann fange die Maßnahme an sehr viel Sinn zu machen: Dann sei zu erwarten, dass eine Infektionsausbreitung, zumindest im Nahbereich, etwas verringert werde, so Drosten. Wegen der kulturellen Unterschiede zwischen Europa und Asien glaube er aber nicht daran, dass das Maskentragen in der westlichen Gesellschaft Standard wird.

Drosten bekräftigte, dass es keine wissenschaftlichen Daten für die Wirkung einfacher chirurgischer Masken und sogenannter FFP2-Schutzmasken gebe. Stärkere FFP3-Feinstaubmasken hingegen, die ganz dicht am Gesicht abschließen, hätten belegbar einen Infektionsschutz für solche Arten von Viren. Nachteil: Sie gelten als deutlich unbequemer für Träger und erschweren die Atmung.

Mundschutz- und Atemmasken schützen vor allem andere vor dem Coronavirus

Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn Ärzte bei medizinischen Eingriffen nutzen, schütze nicht zuverlässig vor einer Ansteckung mit dem neuen Virus Sars-CoV-2. Von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände heißt es dazu: „Sie sind dafür konzipiert, die Umwelt vor einem infizierten Träger zu schützen.“ Atemschutzmasken mit eingebautem Filter seien wirksamer, aber für medizinisches Personal gedacht und unangenehm zu tragen. „Sie sind für den Alltag nicht zu empfehlen.“

Richtige Atemschutzmasken mit eingebautem Filter seien nur im medizinischen Bereich sinnvoll, sagt auch Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Die handelsüblichen Atemmasken seien im Alltag unsinnig, sagt Salzberger: Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn Pfleger und Ärzte bei Eingriffen tragen, schütze nicht vor einer Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2.

Von der WHO hieß es dazu, die Masken würden nicht als Vorbeugung für Gesunde empfohlen, sondern für Patienten und Menschen, die sich möglicherweise angesteckt haben – damit sie das Virus nicht verbreiten.

Mundschutz- und Atemmasken vermitteln falsches Sicherheitsgefühl

Belege, dass Masken das Ansteckungsrisiko für eine gesunde Person signifikant verringern, gibt es laut dem Robert-Koch-Institut nicht. Sie könnten sogar den gegenteiligen Effekt haben.

„Nach Angaben der WHO kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden können“, heißt es auf der Website des RKI.

Ähnlich sieht es Marylyn Addo, Professorin vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE): „Wenn die Masken nicht richtig angewendet werden, können sie mehr schaden als helfen.“ Denn die Menschen würden sich dann in falscher Sicherheit wiegen und zum Beispiel trotz Sorge um das Coronavirus die Handhygiene vernachlässigen. Anders verhält es sich in den Ausbruchsgebieten, dort sollte man eine Mund-Nase-Schutzmaske im öffentlichen Raum tragen.

Die wichtigste und effektivste Maßnahme seien stattdessen eine gute Händehygiene, korrekte Husten- und Niesetikette und das Einhalten eines Mindestabstands von einem bis zwei Metern von krankheitsverdächtigen Personen.

Schutzmasken: EU-Verordnung macht Exportverbot der Bundesregierung unnötig

Um Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter des Gesundheitssystems für den Kampf gegen die Pandemie zu wappnen, kommt jetzt auch staatlich organisierter Nachschub in Gang. Zehn Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken sollen an Praxen und Krankenhäuser verteilt werden, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. In Heimen sollen Sonderregelungen die ohnehin am Limit arbeitenden Pflegekräfte entlasten. Die Praxisärzte wollen sich als eine Art Bollwerk vor die Kliniken stellen.

Das vom Krisenstab der Bundesregierung zur Corona-Pandemie verfügte Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung ist mittlerweile wieder aufgehoben worden. Eine nun von der Europäischen Kommission erlassene Verordnung sehe vor, die Ausfuhr medizinischer Schutzausrüstung aus dem Binnenmarkt in Drittstaaten unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Damit könne die nationale Regelung von Anfang März entfallen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Export von Schutzausrüstung in andere EU-Mitgliedstaaten bedürfe daher keiner Genehmigung mehr. Zeitgleich mit dem Ausfuhrstopp für Atemmasken und ähnlicher Ausrüstung hatte die Bundesregierung auch die Versorgung von Arztpraxen mit dem Material an sich gezogen.

Das Auswärtige Amt begrüßte die Entscheidung. „Das ist ein Signal europäischer Solidarität und ein gutes Zeichen für einen funktionierenden Binnenmarkt - gerade auch in Krisenzeiten“, erklärte eine Sprecherin in Berlin. „Nur in einem funktionierenden Binnenmarkt kann die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger Europas gewährleistet bleiben.“

Atemmasken und Mundschutz in vielen Apotheken ausverkauft

In vielen Apotheken waren und sind Atemmasken und Mundschutz seit Wochen ausverkauft. „Momentan sind auch für uns alle Lager leer. Wir können nichts beschaffen“, teilte der Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, Jens-Andreas Münch, am Freitag mit. Es gäbe nicht mal Masken, mit denen sich die Mitarbeitenden vor kranken Patienten schützen könnten.

Auch in Drogerien ist der Mundschutz weitestgehend ausverkauft. „Der Mundschutz von Mivolis ist derzeit nahezu nicht mehr verfügbar“, sagte dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe unserer Redaktion. Hersteller melden Lieferengpässe beim Material. Auch die so genannten OP-Masken sind hierzulande nur noch schwer zu finden – obwohl diese nahezu keinen Schutz vor einer Infektion bieten.

In Frankreich sind Schutzmasken nur noch auf Rezept erhältlich. Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye sagte am Mittwoch im Radiosender France Inter, die Apotheken seien angewiesen worden, „Masken nur noch auf ärztliche Verschreibung oder an Gesundheitspersonal weiterzugeben“. Damit kämen die Masken „Menschen zu Gute, die infiziert sind oder stark gefährdet sind, sich zu infizieren“.

Atemmasken stark nachgefragt – WHO warnt deutlich

Auch die WHO warnte. „Wir können Covid-19 nicht aufhalten, ohne unsere Gesundheitspersonal zu schützen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Die Vorräte gehen rapide zur Neige.“ Die Preise für OP-Masken hätten sich versechsfacht, die für Beatmungsgeräte verdreifacht und für Schutzkleidung mehr als verdoppelt.

Tedros sagte, dass die weltweite Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung um 40 Prozent gesteigert werden müsse, und forderte die Regierungen auf, den Herstellern Anreize zu bieten. Nach Schätzung der WHO werden jeden Monat etwa 89 Millionen Atemschutzmasken gebraucht und 76 Millionen Untersuchungshandschuhe.

Tschechien führt Mundschutz-Zwang in der Öffentlichkeit ein

Tschechien hat sogar bereits einen Mundschutz-Zwang eingeführt für Menschen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Zur Bedeckung von Mund und Nase könnten medizinische Mund- und Atemschutzmasken, aber auch ein Schal, ein Tuch oder eine Sturmhaube dienen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Prag der Deutschen Presse-Agentur. Die Maßnahme trete in der Nacht zu Donnerstag in Kraft. Tschechien hatte den Notstand ausgerufen und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich so weit wie möglich zu Hause zu isolieren.

Viele Tschechen nähen sich diese Masken derzeit auch selbst. Die Regierung in Prag hat sogar beschlossen, dass Läden, die textile Stoffe verkaufen, von den angeordneten Geschäftsschließungen ausgenommen werden, wie ein Sprecher am Montag bei Twitter mitteilte. Lesen Sie hier: Anleitung der Stadt Essen - Mundschutz selber bauen.

Die erhöhte Nachfrage nach Schutzmasken hat auch Kriminelle auf den Plan gerufen: Der österreichische Zoll hatte bei der Kontrolle eines Reisebusses 21.000 geschmuggelte Mundschutz-Masken sichergestellt, auch der Berliner Klinik Charité ist einem Medienbericht zufolge eine komplette Lkw-Ladung mit bestellten Atemschutzmasken gestohlen worden.

Erhöhte Nachfrage nach Mundschutz führt zu Abzocke

Die EU-Kommission hat indes vor Geschäftemachern gewarnt, die überteuerte Mittel gegen das Coronavirus verkaufen. Händler insbesondere auf Online-Plattformen spielten „mit den Ängsten der Verbraucher, die durch den Ausbruch von Covid-19 in der EU ausgelöst wurden“, erklärte Justizkommissar Didier Reynders am Donnerstag. Seine Behörde kündigte ein abgestimmtes Vorgehen mit nationalen Verbraucherschutzbehörden gegen diese Praxis an.

Seit Beginn der Epidemie gebe es „einen Anstieg von unseriösen Händlern, die online falsche Produkte verkaufen, die angeblich vor dem neuen Virus schützen oder dieses heilen können“, erklärte die Kommission. Betroffen seien etwa Waren wie Masken, Hauben und Handdesinfektionsmittel. Diese würden „zu sehr hohen Preisen“ verkauft, indem auf zu Neige gehende Lagerbestände verwiesen werde.

Reynders begrüßte, dass Online-Plattformen wie Amazon und Facebook freiwillig gegen solche Abzocker vorgehen. Dies müssten auch andere Anbieter tun. Seine Behörde und die der Mitgliedstaaten würden „alle ihre Befugnisse nutzen, um gegen unseriöse Händler vorzugehen“.

Atemmasken und Mundschutz: Abzocke auf Amazon

Die Nachfrage nach Atemmasken hatte deren Preise bei Online-Händlern extrem in die Höhe getrieben. Ebay zog daraus Konsequenzen und verbot den Verkauf von Atemschutzmasken, Hand-Desinfizierern und anderen antibakteriellen Reinigungsprodukten auf seiner US-Website.

Das Unternehmen begründete den Schritt mit rechtlichen Bedenken und unfairen Preisen in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus. Das Unternehmen werde alle Angebote außer Bücher, deren Produktbeschreibung in Zusammenhang mit dem Virus steht, im Blick behalten und schnell entfernen.

Auch Amazon war bereits dagegen vorgegangen, dass Verkäufer aus der Angst vor einer Ausbreitung des Virus Profit schlagen. Der Online-Händler ging gegen Anbieter vor, die mit Wucher-Preisen auf die Handelsplattform Amazon-Marketplace drängten.

Wie die US-Zeitschrift „Wired“ berichtete, sollten einige Angebote überteuerter Mundschutzmasken bereits gelöscht worden sein. Einwegmasken, wie sie etwa Ärzte tragen, sind normalerweise Cent-Artikel: Eine Packung mit 50 Masken kostete bis zum Ausbruch des Coronavirus beispielsweise wenige Euro.

Seitdem sind die Preise bei Drittanbietern, die die Masken auf dem Marketplace anbieten, jedoch exorbitant gestiegen. Wer auf der deutschen Amazon-Seite nach „Mundschutz“ sucht, bekommt beispielsweise 50 Einwegmasken für 90 Euro angeboten, ein Angebot liegt sogar bei weit über 100 Euro.

Renate Künast warnt vor Abzocke

Die Sorge vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus lässt in deutschen Apotheken die Nachfrage nach Atemmasken steigen. Aber nicht alle Masken bieten einen Schutz. Foto: Georg Wendt / dpa

„Es ist Verbraucherabzocke, wenn Anbieter das Coronavirus nutzen, um ‚Schutz-Artikel‘ überteuert an die Frau und den Mann zu bringen“, sagte Grünen-Politikerin Künast unserer Redaktion. Wenn Verbraucher überteuerte Angebote entdecken, sollten sie die „Abzocke bitte öffentlich machen oder beim Verbraucherzentrale Bundesverband melden“, appellierte Künast.

Zudem rief die Grünen-Politikerin dazu auf, sich auf „seriösen Internetseiten wie zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut (RKI) über Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus zu informieren, anstatt „Hals über Kopf Hamsterkäufe zu starten“.

Ein Amazon-Sprecher sagt dazu auf Nachfrage: „Verkaufspartner sind verantwortlich dafür, ihre eigenen Produktpreise in unserem Store gemäß unserer Richtlinie zur angemessenen Preisgestaltung festzulegen.“ Diese Richtlinie untersage unter anderem überzogene Preise. „Wir entfernen Angebote, die gegen unsere Richtlinien verstoßen“, so der Sprecher. Und weiter: „Wir beobachten die Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 und ergreifen bei Bedarf die notwendigen Maßnahmen.“

Atemschutzmasken in drei Kategorien unterteilt

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat ein umfassendes Papier zum Thema Atemschutzmasken erarbeitet.

In diesem werden auch die verschiedenen FFP-Klassen erklärt, es gibt insgesamt drei – alle sind zumindest wirksamer als die handelsüblichen Standard-Mundschutzmasken. Je höher die Klasse, umso höher die Schutzwirkung. Klassifiziert wird nach der Leckage, also der Durchlässigkeit. Bei FFP1 darf diese maximal 22 Prozent betragen, bei FFP3 nur noch zwei Prozent.

Die Hersteller müssen dabei eine DIN-Norm erfüllen. „FFP-Masken sind Einmalartikel und müssen aus hygienischen Gründen nach der Benutzung korrekt entsorgt werden“, heißt es in dem Merkblatt des Landesamtes.

Das Wichtigste zu Atemschutzmasken in Kürze:

Einfache Masken können zumindest gegen Schmierinfektion helfen

Empfohlen werden Masken für Menschen, die sich bereits angesteckt haben

Spezielle Feinpartikelmasken bieten einen höheren Schutz

