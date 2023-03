Karl Lauterbach kündigt eine Erhöhung des Krankenkassenbeitrags an. Bei uns erfahrt ihr, was 2023 auf gesetzlich Versicherte zukommt.

Beitrags-Hammer: Krankenkasse wird 2023 so teuer wie nie

Berlin. In vier von zehn Fällen hat das Anfechten eines abgelehnten Krankenkassen-Bescheids Erfolg. Wie Versicherte dabei am besten vorgehen.

Eigentlich ist man es als Kassenpatient gewöhnt, beim Arzt die elektronische Gesundheitskarte zu zücken und schon ist die Behandlung bezahlt. Doch so einfach funktioniert das nicht immer. Einige Leistungen müssen Versicherte bei ihrer Kasse beantragen: Kuren und Rehamaßnahmen, Psychotherapie oder Hilfsmittel wie Hörgeräte und Rollstühle gehören dazu. Lehnt die Krankenkasse ab oder will sie zum Beispiel das Krankengeld nicht mehr weiterzahlen, ist der Schock oft groß. Schließlich geht es für die Betroffenen oft um viel Geld.

Doch Versicherte sind den Entscheidungen der Krankenkasse nicht hilflos ausgeliefert. Sie haben das Recht, Widerspruch einzulegen. Dabei stehen ihre Erfolgschancen gut, wie eine aktuelle Analyse des Geldratgebers Finanztip zeigt. Die Finanztip-Redaktion hat exklusiv Daten von 22 Krankenkassen mit insgesamt rund 35 Millionen Versicherten ausgewertet und ermittelt, wie Widersprüche im Jahr 2021 ausgingen.

Ein Widerspruch hat gute Erfolgschancen

Das Ergebnis: In 40 Prozent der erledigten Fälle waren Versicherte mit ihrem Widerspruch ganz oder teilweise erfolgreich. Die Krankenversicherung revidierte also ihre Entscheidung nach einer erneuten Prüfung. In 37 Prozent der Fälle wurde die Entscheidung der Kasse hingegen im Widerspruchsverfahren bestätigt. Knapp 20 Prozent der Widersprüche nahmen die Versicherten zurück.

Es lohnt sich also, um Leistungen der Krankenversicherung zu kämpfen. Das Widerspruchsverfahren ist recht einfach, kostenlos und für die Versicherten ohne Risiko. Für den Widerspruch reicht zunächst ein formloses Schreiben mit Aktenzeichen und Datum der Kassenentscheidung. Ein Musterschreiben dafür findet sich beispielsweise auf der Internetseite finanztip.de.

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats, nachdem das Ablehnungsschreiben beim Patienten angekommen ist, bei der Kasse eingehen. Am besten verschicken Betroffene den unterzeichneten Brief per Einwurfeinschreiben. Ein Anruf bei der Kasse oder eine E-Mail reichen nicht aus.

Vor dem Widerspruch: Arzt oder Ärztin mit ins Boot holen

Eine ausführliche Argumentation können Versicherte notfalls später nachreichen. Die Krankenkassen sind verpflichtet, zu prüfen, ob Leistungen, die sie bezahlen, medizinisch notwendig und wirtschaftlich sind. Deshalb sollten Patienten gut begründen, warum die beantragte Leistung in ihrem Fall nötig ist – am besten mithilfe des behandelnden Arztes. Beruft sich die Kasse bei ihrer Ablehnung auf ein Gutachten des Medizinischen Dienstes, sollten Versicherte dieses anfordern und in ihrer Widerspruchsbegründung darauf eingehen.

Die Krankenkasse prüft den Fall dann erneut und ändert womöglich ihre Entscheidung. Beharrt die Versicherung auf ihrer Position, geht der Fall an den Widerspruchsausschuss der Krankenkasse. Dort entscheiden meist ehrenamtliche Arbeitgeber- und Versichertenvertreter.

Das Schlimmste, was in diesem Prozess passieren kann, ist, dass die Entscheidung der Kasse bestätigt wird. Versicherte haben also nichts zu verlieren. Sie sollten ihren Widerspruch auch nicht leichtfertig zurücknehmen. Denn dann haben sie keine Chance mehr, gegen die Entscheidung der Kasse vorzugehen, auch nicht vor Gericht.

Service- und Versorgungsqualität: Politik will mehr Transparenz schaffen

Die Finanztip-Auswertung zeigt auch: Zwischen den Kassen gibt es Unterschiede, was die Erfolgsquote von Widersprüchen und die Ablehnung von Leistungen angeht. Schon innerhalb der AOK-Familie zeigen sich deutliche Abstufungen. Während die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland nach eigenen Angaben 27 Prozent der Anträge auf Kur oder Reha ablehnt, sind es bei der AOK Bayern 11 Prozent.

Da wäre es doch praktisch, wenn Versicherte ihre Krankenkasse auch danach aussuchen könnten, ob häufiger Streit um Leistungen zu erwarten ist. Doch derzeit müssen die Kassen keine Informationen zur Servicequalität veröffentlichen, die Verbraucherinnen und Verbraucher vergleichen könnten. Und so mauern viele Kassen. Auch die drei größten – TK, Barmer und DAK – wollten Finanztip die angefragten Zahlen nicht zur Verfügung stellen. Häufig angeführtes Argument: Die Daten seien aus unterschiedlichen Gründen nicht vergleichbar.

Die Ampelkoalition hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Kassen zu verpflichten, ihre Service- und Versorgungsqualität anhand einheitlicher Kriterien offenzulegen. Bis dieses Versprechen für mehr Transparenz umgesetzt wird, bleiben Patienten nur zwei Möglichkeiten: sich zu wehren, wenn sie eine Entscheidung der Kasse für falsch halten und die Kasse zu wechseln, wenn sie schlechte Erfahrungen mit der bisherigen gemacht haben.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der Finanztip-Stiftung.

