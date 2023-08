Wild um sich schlagen, pusten oder nervös werden: Die intuitive Reaktion auf Wespen ist häufig kontraproduktiv. Was wirklich hilft gegen Wespen, erfahren Sie im Video.

Wespen Kaffeepulver gegen Wespen: So setzen Sie es richtig ein

Mit den warmen Temperaturen kommen die Wespen wieder. Doch die ungebetenen Gäste stören oft beim Essen. Ob Kaffeepulver dagegen hilft?

Der Sommer ist da und damit auch die Wespen

Viele Menschen empfinden sie als Plage

Mit diesem Hausmittel soll man sie vertreiben können

Entspannt ein Eis essen, im Garten Grillen oder draußen im Park ein Getränk genießen – das gehört für viele zum Sommer dazu. Doch ein kleines Insekt stört die Freude daran oftmals: die Wespe. Um sie wieder loszuwerden, gibt es einige Hausmittel, die eingesetzt werden können. Zum Beispiel Kaffeepulver. Doch hilft das wirklich?

Kaffeepulver ist ein beliebtes Hausmittel, wenn es zur Vertreibung von Wespen kommt. Dazu werden drei bis vier Löffel in ein feuerfestes Gefäß getan und angezündet, am besten mit einem Streichholz. Der Kaffee fängt nicht richtig an zu brennen, sondern glimmt nur. Allerdings sollte die Hitze der Glut nicht unterschätzt werden. Der dabei entstehende Qualm soll die Wespen vertreiben.

Kaffee gegen Wespen: Gefäß sollte aus Metall sein

Die Wahl des Gefäßes ist wichtig. Bitte keine Porzellanschalen oder -teller verwenden, diese können durch die Hitze springen. Besser: Gefäße aus Metall, am besten alte Töpfe, die Sie nicht mehr zum Kochen verwenden. Der Grund ist, dass sich nach einer Weile ein leichter Kaffeerückstand bildet. Die Töpfe sind in jedem Fall hitzebeständig und leicht aufzustellen. Der Untergrund darf allerdings auch nicht brennbar sein, also der Gartentisch aus Teakholz sollte lieber nicht als Standort gewählt werden - höchstens mit einem steinernen Untersetzer.

Wichtig: Nicht nur Wespen mögen den Geruch nicht, auch für Menschen kann er unangenehm sein. Besonders, wenn man beim Essen ist. Dazu gilt es, die Windrichtung zu beachten. Die Abwehr-Station muss umkippsicher aufgestellt werden - und vor allem außerhalb der Reichweite von Kindern. Wissenschaftliche Belege, dass der Einsatz von Kaffeepulver hilft, ähnlich wie Zitrusgerüche, gibt es allerdings nicht. (fmg)

