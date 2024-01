Berlin. Die Heizölpreise haben sich stabil eingependelt. Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt zum bestellen? Wir haben einen Experten gefragt.

Ende 2023 waren Marktinsider wegen CO2Preis und Lkw-Maut von steigenden Heizölpreisen ausgegangen

Doch der Blick in die aktuelle Entwicklung zeigt: Der Teuerschock ist ausgeblieben – die Preise für Heizöl sind stabil

Wann ist ein guter Zeitpunkt für die Bestellung und wie sehen die Prognosen aus? Wir haben mit einem Experten gesprochen

Von Konflikten im Nahen Osten bis zu Piratenangriffen im Roten Meer und der Anpassung des CO₂-Preises seit Anfang Januar – Gründe für ansteigende Heizölpreise ab 2024 gab es aus Sicht von Experten genug. Die aktuelle Lage zeigt jedoch ein überraschendes Bild: Die Heizölpreise sind im Januar nahezu unverändert geblieben. Online-Plattformen wie 'esyoil' und 'HeizOel24' verzeichnen in einigen Gebieten sogar sinkende Preise für Heizöl.

Heizölpreise 2024: Neuer CO₂-Preis – diese Mehrkosten kommen dazu

In Nordrhein-Westfalen (NRW) etwa war der Preis für einen Liter Heizöl am 3. Januar auf 1,01 Euro gesunken. Auch im Saarland (1,03 Euro) können Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit günstig Heizöl bestellen. Oliver Klapschus, Geschäftsführer von HeizOel24, führt diese Entwicklung vor allem auf die aktuelle Preisentwicklung am Weltmarkt zurück. „Die Ölpreise am Weltmarkt sind gefallen und haben so steigende Heizölpreise für Verbraucher verhindert.“

Seit 1. Januar gilt in Deutschland ein CO₂-Preis von 45 Euro pro Tonne. Tanken und Heizen wird damit deutlich teurer. Das Online-Portal „Verivox“ hatte errechnet, dass dadurch Mehrkosten von rund 96 Euro pro Jahr auf Eigentümer zukommen, die etwa 2000 Liter Heizöl pro Jahr verbrauchen. 2023 hat der CO₂-Preis-Anteil bei identischer Liefermenge bei 191 Euro gelegen – 2024 sind es schon 287 Euro.

Jahr CO₂-Preis pro Tonne 2021 25 Euro 2022 30 Euro 2023 30 Euro 2024 45 Euro 2025 55 Euro 2026 bis zu 65 Euro

Heizöl bestellen oder besser warten? Energieexperte gibt „Geheimtipp“

Für die Verbraucher positiv bewertet Klapschus auch die schwache Konjunktur in China sowie die allgemein verhaltene Nachfrage nach Öl weltweit. „Wir befinden uns aktuell im schwachen ersten Quartal. Es war immer schon ein Geheimtipp, in dieser Zeit Heizöl zu bestellen.“ Zumal der nationale Markt im Dezember noch einmal einen Boom erlebt hatte. Viele Verbraucher hatten ihren Öltank mit Blick auf die höhere CO₂-Bepreisung gefüllt.

Auch, wer 2023 Heizöl bestellt hat – es aber erst im Januar geliefert bekommt – muss sich wegen des CO₂-Preises keine Gedanken machen. Für ihn gilt immer der Preis am Tag der Bestellung. Doch auch aktuell bietet sich für Verbraucher eine günstige Gelegenheit. Klapschus: „Wer spekulieren möchte, sollte die Entwicklung der Heizölpreise weiter verfolgen.“ Möglicherweise fällt der Ölpreis regional noch unter die 1-Euro-Marke, wie es zuletzt im Sommer 2023 der Fall war.

Prognose 2024: Experte zu Heizölpreisen – was Verbraucher wissen sollten

Für die folgenden Monate sehen Experten diese Entwicklung nicht. „Ich gehe 2024 von einer Seitwärtsbewegung der Heizölpreise aus“, erklärt Klapschus. Zwar werden die Förderkapazitäten weltweit ausgebaut, am Schluss kommt es aber auf die Förderleistung der Ölländer an. Innerhalb der OPEC war zuletzt immer wieder von Förderkürzungen die Rede – umgesetzt wurde bislang nichts. Generell gilt: Verlässlich vorhersagen lassen sich die Heizölpreise grundsätzlich nicht.

Ich gehe 2024 von einer Seitwärtsbewegung der Heizölpreise aus. Oliver Klapschus - Geschäftsführer HeizOel24

Unvorhersehbare Faktoren wie Naturkatastrophen oder Krisenherde können diese Preisentwicklung kurzfristig beeinflussen. Erste Prognosen zum Ölpreis lassen sich immer nur auf Grundlage der bekannten Gegebenheiten erstellen. Andererseits zieht der wachsende Anteil an stattlichen Abgaben den Rahmen für Preisschwankungen enger. „Schon heute machen staatliche Abgaben wie der CO₂-Preis oder die Energie- und Mehrwertsteuer rund 40 Prozent des Heizölpreises aus“, erklärt Klapschus.

Marktanalyst gibt klare Empfehlung: Wer im Januar Heizöl bestellen sollte

Dieser staatliche Anteil ist fix und unterliegt nicht wie der Einkaufspreis der Händler globalen Schwankungen. Dennoch kann es sich lohnen, die Rohölpreise im Blick zu haben. Gerade bei einer größeren Bestellmenge macht sich am Ende jeder Cent weniger, der für das Heizöl bezahlt werden muss, bemerkbar. Aktuell bietet sich für Verbraucher hier eine attraktive Marktsituation mit der Option für möglicherweise weiter sinkende Heizölpreise.

Marktanalyst Klaus Bergmann schreibt hierzu in seinem Kommentar für „esyoil“ vom 3. Januar 2024: „Wer spekulieren möchte, sollte die Preisbewegung eng verfolgen. Sie könnte günstigere Kaufmomente zu Tage bringen. Wer Sicherheit will, kauft umgehend.“ Für den Preisvergleich bieten sich Online-Portale wie „HeizOel24“ oder eben „esyoil“ an. Teils kann bei diesen Vergleichsportalen auch ein Preisalarm aktiviert werden. Bedeutet: Fällt der Heizölpreis unter einen bestimmten Wert, wird der Nutzer benachrichtigt.

Heizölpreise vom 13. Januar

Fazit zu Heizölprognose: Warum die Ölheizung eine Zukunft haben könnte

Unser Fazit: Die Heizölpreise sind überraschend niedrig ins neue Jahr gestartet. Verbraucherinnen und Verbrauchern bietet sich im Moment eine gute Gelegenheit, sollte der Heizöltank fast leer sein. Ob man jetzt bestellt oder noch ein paar Wochen auf sinkende Preise spekuliert, muss jeder für sich selbst abschätzen und entscheiden. Fest steht: Der gestiegene CO₂-Preis wird sich bemerkbar machen. Zumal ab 2025 der CO₂-Preis abermals steigen soll. Stand heute sollen es dann 55 Euro pro Tonne sein.

Perspektivisch werden die variablen Kosten für eine Ölheizung steigen. Umso mehr lohnt sich der Gedanke um Alternativen. Neben einer Wärmepumpe oder der Fernwärme sind laut einer Studie auch 14 Varianten mit einer Ölheizung als Kernelement denkbar. Die Autoren der Studie nennen hier Bioheizöl als Lösung. Diese werden in Teilen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Raps- oder auch Sonnenblumenöl gewonnen. Ein Vorteil hier: Die Lieferketten mit Tankstellen und Händlern bestehen schon.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Heizölbestellung?

Generell können die Preise für Heizöl im Sommer oft niedriger sein. In diesen Monaten ist die Nachfrage tendenziell geringer als im Winter. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass andere Faktoren, wie geopolitische Ereignisse oder Änderungen in der Rohölproduktion diese allgemeine Tendenz beeinflussen können.

Wo kann der aktuelle Preis für Heizöl gefunden werden?

Die aktuellen Heizölpreise können über verschiedenen Websites von Vergleichsportalen gefunden werden. Zudem können auch lokalen Heizölhändlern eine Auskunft erteilen. Zu beachten ist: Die Angaben sind immer tagesaktuell und können sich ändern.

Ist die Bestellung größerer Mengen Heizöl sinnvoll?

Der Kauf von Heizöl in großen Mengen kann oft zu niedrigeren Preisen führen. Denn viele Anbieter bieten einen Mengenrabatt an. Allerdings sollte man dabei auch die Lagerkapazitäten und den Verbrauch berücksichtigen.

Wie wirken sich Währungsschwankungen auf die Heizölpreise aus?

Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt wird, können Wechselkursschwankungen einen Einfluss auf die Heizölpreise haben. Für die Heizölkunden bedeutet das: Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnt, kann dies dazu führen, dass Heizöl für Verbraucher in der Eurozone günstiger wird – und umgekehrt.

Wie kann ich mich vor steigenden Heizölpreisen schützen?

Einige Heizölhändler bieten Verträge an, bei denen die Verbraucher einen festen Preis für eine bestimmte Liefermenge über einen bestimmten Zeitraum vereinbaren können. Dies kann vor zukünftigen Preiserhöhungen schützen – birgt aber auch das Risiko, dass man mehr bezahlen muss, wenn die Preise für Heizöl wieder fallen. Zudem können effiziente Heizsysteme und gute Isolierung den Verbrauch und damit die Brennstoffkosten senken.

Wie sinnvoll sind Online-Preisvergleiche für Heizöl?

Online-Preisvergleiche für Heizöl können sehr nützlich sein, um einen Überblick über die aktuellen Preise der verschiedenen Anbieter zu bekommen. Sie ermöglichen es, das günstigste Angebot zu finden und zu prüfen, ob die Preise in der jeweiligen Region der allgemeinen Markttendenz entsprechen. Dennoch sollten neben dem Preis auch die Qualität des Heizöls und die Seriosität des Anbieters berücksichtigt werden. Manchmal können zudem Extra-Kosten wie die Liefergebühren anfallen, die nicht immer im ursprünglichen Preis enthalten sind.

Worauf ist bei der Bestellung von Heizöl zu achten?

Mehrere Punkte sollten Heizölkunden bei der Bestellung beachten – das sind:

Die aktuellen Heizölpreise und mögliche Preisänderungen Der zu erwartenden Verbrauch und die Lagerkapazität Die Heizölqualität Qualität des Heizöls – dieses sollte die Anforderungen der Heizung entsprechen Extra-Kosten wie eine zusätzliche Liefergebühr können anfallen. Der Lieferant sollte seriösen sein und der Lieferprozess sollte reibungslos verlaufen – eine gute Vorbereitung ist wichtig

Wie wirkt sich der CO2-Preis auf die Heizölpreise aus?

Der Preis für CO2-Zertifikate ist ein wichtiger Faktor für die Kosten fossiler Brennstoffe – einschließlich Heizöl. Wenn Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen, führt dies zu höheren Kosten für die Produktion und Lieferung von Heizöl. Diese Mehrkosten geben die Unternehmen die in der Regel an die Verbraucher weiter. Daher kann ein Anstieg des CO2-Preises dazu führen, dass auch die Heizölpreise für Hausbesitzer steigen. Sparsame Heizsysteme oder rein regenerative Anlagen wie eine Wärmepumpe können eine Alternative sein.

