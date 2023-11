Gesellschaftsspiele mit Kindern: Zwölf Tipps für die Familie

Essen. Schnelle Kartenrunde, lustiges Würfelspiel oder opulentes Brettspiel: An diesen zwölf Spielen haben alle zwischen drei und 99 Jahren Spaß.

Gemeinsame Spielerunden sind vor allem für Familien gerade auch in den Herbst- und Wintermonaten ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Doch oft ist es schwierig, verschiedene Altersklassen an einen Tisch zu bringen. Ein gutes Spiel schafft das - und macht allen Spaß!Wir haben in der Redaktion zusammengetragen, welche Spiele in unseren Familien aktuell angesagt sind und sind überzeugt: Bei den Tipps für alle Familienmitglieder zwischen 3 und 99 Jahren werden auch Sie sicher fündig.

Viele Spiele gibt es bereits in unterschiedlichen Editionen und für verschiedene Altersklassen. Allein der Klassiker „Uno“ hat unzählige Varianten: „Uno Junior“, „Uno Flip“, „Uno Extrem“… Auch von „Das verrückte Labyrinth“, „Monopoly“, „Kniffel“, „Sagaland“, „Cluedo“, „Carcassonne“ und „Die Siedler von Catan“ gibt es zum Beispiel Junior-Ausgaben, die die jüngeren Familienmitglieder an die Spiele heranführen, die die Erwachsenen schon seit Jahrzehnten kennen.

Uno ist der Klassiker unter den Kartenspielen für Familien. Uno gibt es mittlerweile in so vielen Varianten, dass es im Grunde nie langweilig wird. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Spiele für Kinder ab 3 und 4 Jahren

Spiele, die sich auch für Kindergartenkinder eignen, dauern meist nur eine Viertelstunde, damit die Kleinen sich nicht langweilen und die Lust verlieren. Ein beliebter Klassiker ist „Tempo, kleine Schnecke!“, bei dem bunte Holzschnecken um die Wette laufen und jede zuerst das Ziel in Form eines Salats erreichen müssen. Gewürfelt wird mit einem Farbwürfel. Und wer Schlangen lieber als Schnecken mag: Es gibt auch eine „Tempo, kleine Klapperschlange!“-Variante.

Für 2 bis 6 Spieler:innen, ab 3 Jahren, Dauer 10 bis 15 Minuten, Ravensburger, UVP 29,99 Euro

Das schnelle Kartenspiel „Dobble“ gibt es auch in einer Junior-Edition ab vier Jahren: Wer findet auf seiner Karte ein Tier, das auch auf der obersten Karte des Kartenstapels zu sehen ist und kann seine Karte schnell abwerfen? Tempo, Spaß - und Rangelei überm Kartenstapel sind garantiert!

Für 2 bis 8 Spieler:innen, ab 4 Jahren, Dauer 15 Minuten, Zygomatic, UVP 18,99 Euro

Beim „Socken zocken“ muss jeder genau hinschauen: Wer findet als erstes fünf passende Sockenpaare? Aber Achtung: Wie im Alltag sehen sich alle Socken unglaublich ähnlich, da landen schnell zwei falsche Socken in einem Paar.

Für 2 bis 6 Spieler:innen, ab 4 Jahren, Haba Verlag, UVP 16,95 Euro

Wer kann als erstes seine Karte schnell auf den Ablegestapel abwerfen? Beim Kartenspiel Dobble geht’s oftmals hektisch zu. Dobble gibt es in unzähligen Motiv- und Schwierigkeitsvarianten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Familienspiele für Kinder ab 5 und 6 Jahren

Liebevoll und farbenfroh: Das Spiel „Funkelschatz“ macht nicht nur Spaß, sondern ist auch besonders schön anzusehen. Außerdem kommen Drachenfans auch hier auf ihre Kosten: In einer Eissäule verbirgt sich ein funkelnder Schatz, den die Drachenkinder mit Papa-Drache freilegen wollen. Dafür muss die Eissäule schmelzen. Doch Achtung: Nur bestimmte Funkelschätze wollen gesammelt werden.

Für 2 bis 4 Spieler:innen, ab 5 Jahren, Dauer ca. 15 Minuten, Haba, UVP 17,99 Euro

Glibbrige Klebehände - Kinder lieben sie, Eltern hingegen eher nicht. Doch beim Familienspiel „Glibberklatsch“ sorgen die klebrigen Fänger auch bei Eltern oder Großeltern für Spaß. Welche Hand wird präzise genug ausgeworfen, um auf der geforderten Monsterkarte kleben zu bleiben? Und keine Sorge: Mit etwas warmem Wasser bekommt die Hände auch wieder sauber und staubfrei, wenn sie mal außerhalb des Spiels durchs Wohnzimmer fliegen.

Für 2 bis 4 Spieler:innen, ab 5 Jahren, Dauer ca. 15 bis 20 Minuten, Ravensburger, UVP 29,99 Euro

Nein! Doch! Was? Naund! Warum? Ui ui ui - dieses Wortwirrwar kommt sicher vielen bekannt vor. Im Kartenspiel zum Buch „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling liegt vor jedem Spieler ein Stapel verdeckter Karten. Der Reihe nach decken die Spieler ihre oberste auf und legen sie in die Mitte. Jetzt gilt es, schnell das passende Wort zur Karte laut zu sagen. Wer sich verspricht oder zögert, bekommt Minuskarten. Ziel ist es, nach mehreren Runden ein vierblättriges Kleeblatt zu bekommen.

Für 2 bis 6 Spieler:innen, ab 6 Jahren, Dauer ca. 15 Minuten, Kosmos, UVP 14,99 Euro

Das Brettspiel "Dragomino" steht auf einem Tisch. Es wurde 2021 zum „Kinderspiel des Jahres 2021" gekürt. Beim Spiel "Dragomino" begeben sich die Mitspieler auf die Suche nach süßen Drachenbabys. Foto: Christiane Bosch / dpa

„Dragominio“ wurde 2021 das Kinderspiel des Jahres - zu Recht findet der sechsjährige Sohn einer Kollegin. Alle Drachenforscher machen sich im Spiel auf den Weg zu einer geheimnisvollen Insel und wollen dort möglichst viele Drachenbabys finden. Werden dabei Landschaften passend zusammengelegt, findet man ein Drachenei. Schlüpft draus ein Baby, gibt es einen Punkt.

Für 2 bis 4 Spieler:innen, ab 5 Jahren, Dauer ca. 15 bis 20 Minuten, Pegasus Spiele, UVP 24,99 Euro

Familienspiele für Kinder ab 7 und 8 Jahren

Das Strategiespiel „Blokus“ eignet sich für zwei bis vier Spieler. Jeder muss versuchen, seine Steine auf dem Spielbrett unterzubekommen. Doch Achtung: Es gibt bestimmte Regeln, wie gelegt werden darf und die Spielsteine sind verwinkelt. Hier muss man also auch mal um die Ecke denken!

Für 2 bis 4 Spieler:innen, ab 7 Jahren, ca. 30 Minuten, Mattel Games, UVP 34,99 Euro

Geschicklichkeit und Taktik sind bei „Drop It“ gefragt. Reihum werfen Spieler einen Spielstein in das hochkant aufgebaute Spielbrett. Vorsicht: Gleiche Formen und Farben dürfen sich nicht berühren. Doch man kann den Stein noch so vorsichtig fallen lassen - oft dreht er sich noch genau so, dass die gut überlegte Taktik dahin ist. Da können schon mal die Emotionen hochkochen, denn Triumph und Schadenfreude liegen bei dem Spiel sehr nah beieinander.

Für 2 bis 4 Spieler:innen oder 2 Teams, ab 8 Jahren, Dauer ca. 30 Minuten, Kosmos, UVP 29,99 Euro

Eine fantastische Welt mit Elfen und Orks, Drachen und Schurken erwartet die Spieler beim Würfelspiel „Würfelkönig“. Die Spieler wollen mit sechs Würfeln die unterschiedlichsten Kombinationen auf den ausgelegten Karten erfüllen - und die Karten gewinnen. Wer am Ende die meisten Karten und die meisten Punkte hat, gewinnt. Aber Achtung: Schurken und Drachen will keiner bekommen.

Für 2 bis 5 Spieler:innen, ab 8 Jahren, Dauer ca. 30 Minuten, Haba, UVP 17,99 Euro

Familienspielenachmittage sind nicht nur kurzweilig, sondern bringen Spaß für alle Mitglieder. Bei unseren Spieletipps ist für Familienmitglieder jeden Alters etwas dabei. Foto: AMIGO Spiel und Freizeit GmbH / dpa-tmn

Nicht nur für den Urlaub ist das handliche Kartenspiel „Level 8“ eine gute Unterhaltung: Wer kann die vorgegeben Kombinationen legen und hat als erster alle Karten abgelegt? Level 8 hat ein wenig was vom Kartenspielklassiker Rommé und wer mag, kann das Spiel auch in der Super-Mario-Edition kaufen.

Für 2 bis 6 Spieler:innen, ab 8 Jahren, Dauer ca. 30 bis 45 Minuten, Ravensburger, UVP 10,99 Euro

Mit dem Zug quer zur Amerika - das klingt bereits nach einem größeren Unterfangen. So ist das Brettspiel „Zug um Zug“ auch durchaus zeit- und platzintensiver als die anderen Spiele, dabei aber keineswegs langwierig. Wer baut als schnellstes seine Zugverbindungen über den Kontinent? Lassen sich mehrere Projekte vielleicht auch kombinieren und bringen den Spieler somit schneller von New York nach Los Angeles und vielleicht sogar zum Sieg? Und wer oft genug mit dem Zug durch Amerika gereist ist, kann in verschiedenen Varianten des Spiels auch andere Regionen erkunden - zum Beispiel Europa oder die ganze Welt.

Für 2 bis 5 Spieler:innen, ab 8 Jahren, Dauer ca. 45 Minuten, Days of Wonder, UVP 45,99 Euro

