Berlin. Die Ampel-Koalition hat sich auf ein Heizungsgesetz geeinigt. Sind auch Eigentümer mit einer bestehenden Gas- oder Ölheizung betroffen?

Die Hochphase der Energiekrise ist überwunden. Viele Verbraucher profitieren seit März 2023 von einem Gaspreis auf Vorkriegsniveau und Heizölpreisen von lokal unter einem Euro. Doch etwas trübt die Stimmung unter Gas- und Heizölkundinnen und -kunden gewaltig: das von der Ampel-Koalition geplante Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ohne regenerativen Anteil. Schon ab 2024 sollen neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent über erneuerbare Energien betrieben werden. Die Opposition spricht von "Klimaschutz mit der Brechstange".

Ampel-Koalition einigt sich auf Heizungsgesetz: Diese Kosten kommen auf Verbraucher zu

Fakt ist: Die Ampel-Pläne könnten für viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer Gas- oder Ölheizung richtig teuer werden. Denn der regenerative Anteil von 65 Prozent kann mit einer klassischen Gas- oder Ölheizung nicht erreicht werden. Die Ampel-Koalition setzt primär auf Wärmepumpen als klimafreundliche Gas- oder Ölalternative. Die Kosten für eine neue Wärmepumpe sind mit denen einer Gas- oder Ölheizung jedoch nicht vergleichbar. So kann eine Luftwärmepumpe leicht über 15.000 Euro kosten – Kosten für die Montage oder Umbauten nicht eingerechnet.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Viele Menschen fragen sich nun: Sind von den Ampel-Plänen auch Eigentümerinnen und Eigentümer mit einer bestehenden Gas- oder Ölheizung betroffen? Jein, ist hier die richtige Antwort – denn bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Das bedeutet ein Ende für sämtliche fossilen Brennstoffe wie Heizöl und Gas. Doch viele Verbraucher könnten schon eher Probleme bekommen – zumindest mit Blick auf die jetzt vorgestellten Pläne der Ampel.

Gas- oder Ölheizung geht kaputt: Ampel plant Austauschfrist – Was für Betroffene gelten soll

Bestehende Gas- und Ölheizungen sollen weiter genutzt und repariert werden können – so lautet der Grundsatz. Allerdings greift dieser Satz nur unter der Bedingung: Sie müssen länger als 20 Jahre in ihrem eigenen Haus wohnen. Für Einzüge nach 2002 greift die Austauschpflicht für alte Gas- und Ölheizungen nach 30 Jahren. Und wenn die Heizung vorher kaputtgeht? Dann greift nach den Plänen der Ampel-Koalition für ein neues Heizungsgesetz die Übergangsfrist. Die Grünen sprechen von drei und die Liberalen von 10 Jahren.

Wir haben uns darauf geeinigt, Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die vor 2002 eingezogen sind, vom Heizungsaustausch auszunehmen. Für alle anderen gilt: intakte Öl- oder Gasheizungen, jünger als 30 Jahre alt, müssen nicht getauscht werden. #GEG — Klara Geywitz (@klara_geywitz) March 31, 2023

Im Rahmen der Frist kann zunächst eine neue Gas- oder Ölheizung eingebaut werden – doch dann tickt die Uhr. Innerhalb der Frist muss diese Heizung entweder gegen eine regenerative Heizungstechnik getauscht oder auf eine Hybridheizung umgerüstet werden. Bedeutet: Eigentümer mit einer kaputten Gas- oder Ölheizung zahlen zweimal. Einmal für die neue Ersatzheizung und im zweiten Schritt für die klimafreundliche Heizung oder die Umrüstung. Für die Ersatzheizung fallen je nach Modell zwischen 7.000 und 10.000 Euro an.

Gas- oder Ölheizung muss getaucht werden: Diese Kosten könnten dann auf Sie zukommen

Die Preise für eine Wärmepumpe beginnen bei etwa ab 15.000 – für eine Solarthermieanlage werden rund 10.000 Euro fällig. Noch teuer ist die Brennstoffzellentechnik, wo die Preise bei 30.000 Euro starten. Die Zahlen zeigen deutlich: Auch für Eigentümer mit einer bestehenden Gas- oder Ölheizung kann es im Szenario mit einer defekten Anlage teuer werden. Tatsächlich wäre die Investition in eine monotone Ersatzheizung für eine Frist von drei oder zehn Jahren ein finanzielles Desaster. Dann ist die Investition in eine regenerative Anlage von vorneherein sinnvoller.

Bezeichnung der Förderung Zuschuss in Prozent Grundförderung ("Basis-Zuschuss") 25 Heizungs-Tausch-Bonus 10 Wärmepumpen-Bonus 5 Summe aller staatlichen Zuschüsse 40

Hier kommen aber schon die nächsten Probleme auf die Verbraucher zu: Ist eine regenerative Anlage innerhalb der zeitlichen Frist mit Blick auf Faktoren wie den Mangel an Fachkräften oder auch die Produktionskapazitäten überhaupt realistisch? Genügen die von der Ampel-Koalition bisher nur angekündigten Förderungen? Fest steht: Bisher gibt die Politik mehr Fragen auf als Antworten. Am besten seine bestehende Gas- oder Ölheizung so lange wie nur möglich reparieren. Bis es nicht mehr geht – das twittert die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm.

Ampel-Pläne ein Schnellschuss? Expertin warnt – "immer mehr alte CO2-intensive Geräte"

Grimm weiter: "Immer mehr alte CO2-intensive Geräte. Und das wird als Klimaschutz verkauft." Die Expertin hofft immer noch auf einen Aprilscherz und darauf, dass die Pläne nicht wirklich so umgesetzt werden. Auch Verbraucher können noch hoffen. Denn derzeit ist das geplante Heizungsgesetz mit einem Gas- und Ölheizungsverbot nur ein Kabinettsentwurf. Im Bundestag kann der noch geändert oder sogar gekippt werden. Die politische Opposition hat sich jedenfalls schon in Stellung gebracht. Partei übergreifend hagelt es Kritik am geplanten Heizungsgesetz.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange kritisiert: "Mit ihren Plänen zum Gebäudeenergiegesetz trifft die Ampel die Menschen in unserem Land – aber auch die Baubranche in Mark und Bein." Erschwerend würde die von Wirtschaftsminister Robert Habeck vollmundig angekündigte Förderung weiterhin "völlig nebulös" bleiben. Fraktionsvize Jens Spahn bezeichnet die Pläne zur Wärmewende der Ampel im Gespräch mit "Bild am Sonntag" als "Chaos-Wende". Die Ampel führe einen ideologischen Kampf gegen das Eigenheim.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Für neue Heizungen gibt es 2023 gute Förderungen. Gerade in Neubauten ist der Einbau einer klassischen Gas- oder Ölheizung somit ohnehin kaum noch sinnvoll. Für eine Wärmepumpe etwa sind bis zu 40 Prozent Förderung möglich – sofern alle Auflagen erfüllt werden. Auch für andere klimafreundliche Systeme gibt es Zuschüsse – etwa für Pelletsheizungen oder Solarthermieanlagen. In manchen Gegenden ist auch der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz möglich – hier lohnt es sich, sich zu informieren. (mit dpa)

