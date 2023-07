Frozen Joghurt: Ist er wirklich gesünder als Speiseeis?

Kohlenhydratarm zu essen bedeutet nicht zwangsläufig einen gesunden Lebensstil. In manchen Fällen kann sogar das Gegenteil der Fall sein.

Berlin. Frozen Joghurt gilt als gesündere Alternative zu Speiseeis. Dabei stellt sich die Frage: Stimmt das überhaupt oder ist das ein Gerücht?

Eine Kugel Eis im Becher oder in der Waffel – sie gehört für viele zweifelsohne zu den Höhepunkten des Sommers. Das einzige Manko: Speiseeis ist nicht gesund. Als Alternative wird daher gerne zu Frozen Joghurt gegriffen. Doch ist der tatsächlich gesünder als herkömmliches Speiseeis?

Ist Frozen Joghurt gesünder als normales Eis?

Auf den ersten Blick scheint Frozen Joghurt ein leichteres und gesünderes Dessert als Eis zu sein. Joghurt gilt als gute Protein- und Calciumquelle und soll vor allem für die Darmgesundheit fördernd sein. Er hat zudem weniger Fett und Kalorien als Speiseeis.

Speiseeis besteht hauptsächlich aus Sahne, Zucker und Aromen. Es ist wesentlich kalorienhaltiger als Joghurt. Allerdings wird bei vielen Joghurts Zucker hinzugefügt, was ihn ebenfalls ungesund machen kann.

Hat Frozen Joghurt weniger Kalorien als normales Eis?

Beim Frozen Joghurt können sich die Inhaltstoffe je nach Hersteller stark verändern. So können einige Frozen-Joghurt-Sorten mehr Zucker enthalten als andere. Den wirklichen Kalorienunterschied machen in den meisten Fällen aber die Toppings. Banane, Erdbeere oder Nüsse auf den Joghurt sind deutlich gesünder als Schokolade oder Streusel. Wer also gesund essen möchte, sollte lieber zu frischem Obst und Nüssen greifen.

Auch die Portionsgröße ist bei der Kalorienanzahl entscheidend. Häufig neigt man dazu, bei Frozen Joghurt großzügiger zu sein, da er als gesündere Option wahrgenommen wird. Doch selbst wenn Fett- und Kaloriengehalt niedriger sind, kann eine zu große Portion zu einem Kalorienüberschuss führen.

Was ist der Unterschied zwischen Joghurteis und Frozen Joghurt?

Anders sieht es bei Joghurteis aus. Joghurteis wird in der Regel auf die gleiche Weise wie normales Speiseeis hergestellt. Dabei kann der Joghurtanteil zwischen dem Eis und dem Frozen Joghurt stark variieren.

Nach den Leitsätzen für Speiseeis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft muss das Eis nämlich nur zu 35 Prozent aus Joghurt bestehen. Daher kann der Anteil je nach Hersteller unterschiedlich hoch sein. Für Frozen Joghurt gibt es allerdings keine rechtlichen Vorgaben.

Ist Joghurteis gesünder als normales Eis?

Joghurteis wird auch oft als eine gesündere Alternative zu normalem Eis betrachtet. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Bayern stimmt diese Vermutung. Eine Kugel Joghurteis hat nämlich circa 115 Kalorien. Eine Kugel Schokoladeneis hat hingegen durchschnittlich 170 Kalorien.

Dazu kommt, dass Joghurteis meist weniger Fett als normales Eis hat. Dies liegt daran, dass Joghurteis häufig aus Joghurt oder fettarmer Milch hergestellt wird, während normales Eis oft Sahne oder andere fettreiche Zutaten enthält. Ein niedrigerer Fettgehalt kann zu einer insgesamt niedrigeren Kalorienaufnahme führen.

Allerdings macht auch hier der Hersteller und die Menge den Unterschied. Verschiedene Food-Blogs raten daher dazu Frozen Joghurt einfach selbst herzustellen, um eine Abkühlung im Sommer zu haben. (ari)

