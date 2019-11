Salomé Balthus schlüpft als Escort-Frau für ihre Kunden in verschiedene Rollen.

Berlin. Salomé Balthus ist Escort-Frau. Sie erfüllt Männern und Frauen sexuelle Fantasien. Viele sprechen zum ersten Mal über ihre Wünsche.

Salomé Balthus kommt eine dreiviertel Stunde nach dem verabredeten Termin in das Café in Berlin Kreuzberg. Ihre Haare sind noch feucht vom Duschen, ihre in Eile getuschten Wimpern haben kleine Punkte auf ihre Augenlider getupft. Die vergangene Nacht war lang.