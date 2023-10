Was diese no-bake-Zitronentarte neben jeder Menge Zitrusabrieb so unwiderstehlich macht? Klingt wenig vornehm, schmeckt aber vorzüglich: süße Kondensmilch und Vanillesoßen-Pulver.

Dieser Kuchen gehört zu der Sorte, bei welcher Sie ziemlich sicher von ihrem Gast nach dem Rezept gefragt werden.

Und das, während der sich bereits das zweite Stückchen auf den Teller hievt. Nun verhält es sich mit dem Rezept allerdings so, dass es einem schon fast ein wenig unangenehm erscheint, die Zutaten preiszugeben: Es sind eine Dose Kondensmilch und ein Paket Vanille-Soßenpulver, die die Cremefüllung so unwiderstehlich machen. Das hört sich zugegeben nicht besonders glamourös an, aber die Kombi mit Zitrone ist dennoch einfach sensationell.

Zitronenmousse-Pie

Zutaten für ca. 16 Stücke:

180 g Walnusskerne

150 g Butter

200 g Butterkekse

½ TL Zimt

1 EL Zucker

1 Dose gezuckerte Kondensmilch (400 g)

abgeriebene Schale von 2 Bio-Zitronen und 1 Bio-Limette

Saft von 1 Zitrone

1 Beutel Soßenpulver „Vanillegeschmack“ (ohne Kochen)

500 g Schlagsahne

Öl für die Form

Backpapier

1 Gesamte Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett unter Wenden vorsichtig rösten, bis es duftet. Eine Tarteform (24 cm Ø, 5 cm Höhe, Lift-off-Boden) mit Öl ausstreichen. 2 EL Walnüsse abnehmen und beiseitestellen. Restliche Nüsse zusammen mit den Keksen im Universalzerkleinerer fein zerkleinern. Inzwischen Butter in der noch warmen Pfanne schmelzen. Brösel-Mix und Zimt zur Butter geben und alles gut vermischen. Brösel-Butter-Mix in der Form verteilen und alles zu einem flachen Boden drücken, dabei einen Rand hochziehen. Kalt stellen.

2 Inzwischen Zucker in einer Pfanne karamellisieren und beiseitegestellte Nüsse grob hacken. Nüsse unter den Karamell rühren, auf einem Stück Backpapier verteilen und auskühlen lassen. Kondensmilch mit Zitrusschalen, bis auf 1 TL zum Bestreuen, und -saft verrühren. Soßenpulver ca. 1 Minute kräftig unterrühren. 300 g Sahne steif schlagen und unterheben. Creme in die Form geben und verstreichen. Ca. 2 Stunden kalt stellen.

3 Vor dem Servieren Kuchen aus der Form lösen und auf eine Tortenplatte setzen. 200 g Sahne steif schlagen, auf dem Pie verstreichen. Walnusskerne und beiseitegestellte Zitronenschale darauf verteilen. Bis zum Servieren kalt stellen.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Stück ca. 4 g E, 27 g F, 17 g KH, 370 kcal

