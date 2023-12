Raclette 2.0: Pizza-, Totellini-, Burger- & Wok-Pfännchen

„Ist schon Zwölf?“ Das Gute an Raclette-Abenden: das Bestücken der Pfännchen eine herrliche Ablenkung auf das lange Warten bis Mitternacht.

Deutschland packt den Raclettegrill raus. Von uns gibt's originelle Ideen von Bacon-Burger- bis Woklette-Pfännchen, lecker und gut vorzubereiten.

Gibt es etwas Schöneres, als zum Jahresende in netter Runde beisammenzusitzen und Weißwein nippend dem leisen Brutzeln der Pfännchen zu lauschen?

Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt – und doch: Wer seine Gäste nicht nur an den Tisch locken, sondern auch nachhaltig begeistern möchte, kann es dieses Jahr ja mal mit unseren erprobten Lieblings-Pfännchen aus der EAT CLUB-Redaktion versuchen.

Für noch mehr Raclette-Inspiration einfach durch unsere Bildergalerie schauen. Hier erwarten Sie weitere Pfännchen und zweierlei Dips.

That's Amore: Tortellini „al Forno" aus dem Pfännchen Foto: Eat Club

Tortellini „al Forno“

Zutaten für 8 Pfännchen:

1 Zwiebel

125 g gewürfelter Schinken

2 EL Öl

100 ml Geflügelbrühe

150 g Schlagsahne

80 g Parmesan

100 g TK-Erbsen

Salz

Pfeffer

200 g Tortellini (Kühlregal)

Vorbereiten: Zwiebel schälen und würfeln. Zwiebelwürfel und Schinken in Öl braten. Mit Brühe und Sahne ablöschen und etwas einkochen lassen. Parmesan reiben. 30 g geriebenen Parmesan und TK-Erbsen unter die Soße rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Tortellini nach Packungsanleitung garen und abtropfen lassen..

Am Tisch: Tortellini mit Soße mischen und in die Pfännchen geben. Portionsweise mit übrigem Parmesan bestreuen. Unter dem Grill überbacken.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Stück ca. 20 g E, 24 g F, 18 g KH, 370 kcal

Frischer gebacken geht nicht: krosse Salami-Pizza vom Pfännchen auf die Hand und ab in den Mund. Foto: Eat Club

Salami-Pizza-Pfännchen

Zutaten für 8 Pfännchen:

1 kleiner Pizzaboden (Kühlregal, 32 cm ø)

1 EL Tomatenmark

100 ml Tomatensugo (Glas)

1 TL getrockneter Oregano

Salz

Pfeffer

8 Kirschtomaten

1 rote Zwiebel

125 g Mozzarella

60 g Salami in Scheiben

8 schwarze Oliven

Basilikumblättchen

Vorbereiten: Pizzaboden in 8 Stücke schneiden und die Pfännchen damit auslegen. Tomatenmark, Tomatensugo, Oregano, Salz und Pfeffer in einem Schälchen verrühren. Kirschtomaten waschen und halbieren. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Mozzarella zerzupfen. Salami evtl. kleiner schneiden. Oliven halbieren.

Am Tisch: Pizzastücke mit Tomatensoße bestreichen. Mit Salami, Kirschtomaten und Oliven belegen. Zwiebelringe und Mozzarella auf die Pizzastücke geben und unter dem Raclette-Grill ca. 5 Minuten backen. Mit Basilikumblättchen garnieren.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Stück ca. 13 g E, 16 g F, 21 g KH, 280 kcal

Ist der nicht niedlich? Der kleine Burger im Snack-Format macht's möglich. Foto: Eat Club

Bacon-Burger-Pfännchen

Zutaten für 8 Pfännchen:

1 Knoblauchzehe

1 TL mittelscharfer Senf

Salz

Pfeffer

½ TL geräuchertes Paprikapulver

250 g Rinderhackfleisch

1 rote Zwiebel

8 Mini-Burgerbrötchen mit Sesam (alternativ 2 normale Burgerbrötchen vierteln)

4 Scheiben Bacon (Frühstücksspeck)

3 EL Ketchup

50 g eingelegte Gurkenscheiben nach dänischer Art (Glas)

4 Scheiben Gouda

Vorbereiten: Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Knoblauchwürfel, Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Hack verkneten. Mit angefeuchteten Händen aus der Masse 8 kleine runde Burger formen. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Burgerbrötchen quer halbieren.

Am Tisch: Burger und Speck auf der Grillplatte des Raclettes ca. 6 Minuten von beiden Seiten braten. Brötchenunterseiten mit Ketchup bestreichen. Burger, jeweils ½ Scheibe Bacon, Gurkenscheiben, je ½ Scheibe Gouda und Zwiebelringe darauf verteilen. Pfännchen unter dem Raclette-Grill überbacken. Obere Brötchenhälften auf der Grillplatte erwärmen. Nach dem Überbacken auf die Burger setzen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Stück ca. 20 g E, 18 g F, 17 g KH, 310 kcal

EatClub Raclette-Abend Hähnchen-Woklette Foto: Eat Club

Curry-Hähnchen-Woklette

Zutaten für 8 Pfännchen:

1 TL Currypulver

2 EL Sesamöl

2 EL Sojasoße

Salz

Pfeffer

2 Hähnchenbrustfilets (à ca. 150 g)

3 Lauchzwiebeln

60 g Mungbohnensprossen

250 g Ananasfruchtfleisch

4 Stiele Koriander

120 g geraspelter Raclette-Käse

Vorbereiten:

1 Aus Currypulver, Sesamöl und Sojasoße eine Marinade anrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fleisch darin ca. 2 Stunden marinieren.

2 Inzwischen Lauchzwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden. Sprossen waschen und trocken schleudern. Ananas fein würfeln. Lauchzwiebeln, Sprossen und Ananas in einem Schälchen mischen. Koriander waschen, Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden.

Am Tisch: Hähnchenbrustfilets trocken tupfen, auf der Grillplatte des Raclettes von jeder Seite ca. 5 Minuten braten. Mindestens 5 Minuten ruhen lassen. Inzwischen Lauchzwiebel-Mix in die Pfännchen geben. Hähnchenbrust in Scheiben schneiden und mit Käse darauf verteilen. Ca. 4 Minuten unter dem Raclette-Grill überbacken. Mit Koriander bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 26 g E, 13 g F, 9 g KH, 260 kcal

