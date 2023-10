Von der Hand in den Mund: Obacht: Die Dinger schmelzen! Also nicht offen rumstehen lassen, sondern direkt aus dem Kühlschrank oder Eisfach naschen.

Eine süße Versuchung, die jede Low-Carb-Ernährung bereichert: selbstgemachte Toffee-Pralinen mit Haselnussmus und Birkenzucker

So macht man sich beliebt: Durch die Verwendung von „Toffifee“-Verpackungen entsteht die typische Form der Häppchen. Um sie zu leeren, sollten Sie sich aber nicht selbst „opfern“: Nett in ein Tütchen verpackt an Freunde verschenken…

Eiskonfekt „Toffifee“

Zutaten für ca. 42 Stück

80 ml Kokosmilch

60 g + 1 TL Kokosöl

25 g Xylit (Birkenzucker)

100 g Haselnussmus

42 Haselnusskerne

50 g Edelbitterschokolade

2 leere "Toffifee"-Verpackungen

1 Kokosmilch, 60 g Kokosöl und Xylit in einem Topf leicht erwärmen, bis das Kokosöl schmilzt. Haselnussmus unterrühren. In die Mulden der „Toffifee“-Verpackungen je 1 Haselnusskern legen.

2 Nussmasse in den Mulden verteilen. Formen mindestens 1 Stunde in den Gefrierschrank legen. Schokolade über einem warmen Wasserbad mit 1 TL Kokosöl schmelzen. Formen aus dem Gefrierschrank nehmen. In die Mitte jeder Praline je 1 Klecks Schokolade geben und erstarren lassen. Im Kühl- oder Gefrierschrank lagern.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 1 g E, 4 g F, 1 g KH, 41 kcal

(plus ca. 1 g KH aus nicht verwertbaren Zuckeralkoholen)

Hier finden Sie in den nächsten Tagen noch mehr unserer Naschrezepte ohne Gewissensbisse:

