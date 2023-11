Dieser Lebkuchenwagen bietet einen köstlichen Hauch von Abenteuer. Eine perfekte Leckerei und Dekoration für die festliche Saison.

Ob traditionelle Lebkuchen oder kreative Leckereien in einem etwas anderen Format - festliche Lebkuchen-Delikatessen sind eine Augenweide und ein wahrer Genuss für die ganze Familie. Gönnen Sie sich die süße Magie der Weihnachtszeit und lassen Sie sich von unserer süßen Lebkuchen-Variation in festlicher Caravanform begeistern!

Lebkuchen-Caravan

Zutaten für 1 Stück:

375 g flüssiger Honig

180 g brauner Zucker

120 g Butter

750 g + etwas Mehl

3 TL Lebkuchengewürz

2 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

1 Ei + 2 Eiweiß (Größe M)

2 TL Pottasche

400 g Puderzucker

Schwarze, rote, orange & grüne Lebensmittelfarbe

4 Lakritzschnecken

Minibutterkekse (z. B. von Pickerd)

Zuckerkugeln (z. B. vom Weihnachtsmarkt oder bunte Mini-Marshmallows)

Frischhaltefolie

Backpapier

1 Honig und braunen Zucker unter Rühren erhitzen, bis der Zucker sich gelöst hat. In eine Schüssel geben, Butter zufügen und schmelzen lassen. Masse etwas abkühlen lassen. 750 g Mehl, Lebkuchengewürz, Kakao und Salz mischen, zur Honigmischung geben und mit dem Ei unterkneten. Pottasche und 3 EL Wasser verrühren und am Ende gut unterkneten. Teig in Folie gewickelt über Nacht kalt stellen.

2 Teig halbieren, beide Portionen auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 6 mm dick ausrollen. Mithilfe einer selbst angefertigten Schablone aus Papier jeweils einen Campingwagen (Länge ca. 24 cm, Höhe 15 cm) ausschneiden. Auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen. Restlichen Teig erneut verkneten und ausrollen. Zwei Streifen (à ca. 5 × 23 cm) ausschneiden und mit auf die Backbleche setzen. Nacheinander im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

3 200 g Puderzucker in eine Schüssel sieben. 1 Eiweiß zufügen und zu einem glatten Guss verrühren. Mit wenig Wasser etwas flüssiger rühren. Etwas Guss abnehmen und in einen Einmalspritzbeutel geben. Restlichen Guss in vier Schüsseln verteilen. Schwarz, rot, orange und grün einfärben. In vier Einmalspritzbeutel füllen und den Wohnwagen damit bemalen. Als Räder Lakritzschnecken mit etwas Guss aufkleben. Wohnwagen mit Butterkeksen verzieren und Zuckerkugeln als Lichterketten aufkleben. Alles sehr gut trocknen lassen.

4 200 g Puderzucker in eine Schüssel geben. 1 Eiweiß zufügen und zu einem sehr festen Guss verrühren. Eventuell noch etwas Puderzucker zufügen. In einen Einmalspritzbeutel füllen. Wohnwagen mithilfe der Lebkuchenstreifen als Abstandshalter zusammenkleben. Eventuell Seiten etwas abstützen und gut trocknen lassen.

Zubereitungszeit ca. 2 Stunden + Wartezeit

