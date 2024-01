Das gute alte Kotelett bekommt einen Kimono aus allerlei asiatischen Gewürzaromen umgehängt. Und der steht ihm scharf angebraten ziemlich gut!

Statt einfach nur in der Pfanne gebraten und mit Senf oder Bratensoße serviert, wird es zuerst in eine Marinade aus allerlei asiatischen Gewürzaromen eingelegt und dann beim Braten mit einer Glasur aus Austern- und Sojasoße, Tamarindenpaste und Honig bestrichen. Ja, die Mühe lohnt sich, glauben Sie mir. Falls Sie nicht alle Soßen im Haus haben, kann man die ein oder andere zur Not auch weglassen. Schmeckt übrigens auch köstlich mit Nackensteaks, dann aber schön dünn geschnitten (ca. 5 mm). „Aber dann werden die Steaks doch trocken, wenn ich die Ihnen so dünn aufschneide“ höre ich den Schlachter schon protestieren. „Nö“ müssen Sie dann antworten, „Sie werden ja mariniert und kommen nur ganz, ganz, kurz bei hoher Hitze in die Pfanne.“ Ob nun Kotelett oder Nackensteak, beide Varianten schmecken übrigens auch hervorragend vom Grill.

Glasierte Asia-Koteletts

Zutaten für 4 Portionen:

4 Schweine-Koteletts (à 200 g)

4 Knoblauchzehen

1 Stange Zitronengras

1 TL 5-Gewürze-Pulver

1 TL Zucker

½ TL Salz

2 EL Austernsoße

1 EL Fischsoße

3 EL helle Sojasoße

2 EL Tamarindenpaste (Asialaden)

1 EL Honig

100 g Shiitake-Pilze

2 rote Zwiebeln

2 EL Öl

6 Stiele Asia-Schnittlauch (oder ½ Bund normaler Schnittlauch)

Limettenspalten zum Garnieren

1 Koteletts etwas dünner klopfen. In eine flache Schale legen. Knoblauch schälen und fein hacken, Zitronengras putzen, das weiche Innere fein hacken. Beides mit Gewürzpulver, Zucker, Salz, 1 EL Austernsoße, Fischsoße und 1 EL Sojasoße verrühren. Koteletts mit der Marinade einreiben und mindestens 1 Stunde bzw. bis ca. 30 Minuten vor dem Servieren kalt stellen.

2 Für die Glasur 2 EL Sojasoße, 1 EL Austernsoße, Tamarindenpaste, Honig und 100 ml Wasser verrühren. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Öl in einer weiten Pfanne erhitzen. Pilze und Zwiebeln darin unter Rühren 1–2 Minuten anbraten. Glasur zugießen und aufkochen, ca. 1 Minute köcheln lassen. In einen kleinen Topf umfüllen*.

3 Koteletts ca. eine halbe Stunde vor dem Servieren aus der Kühlung nehmen. Über dem heißen Grill oder in einer Grillpfanne je 4 Minuten rösten. Dabei die Koteletts mehrmals dünn mit der Glasur einstreichen. Koteletts vom Grill nehmen und 5 Minuten ruhen lassen.

4 Inzwischen restliche Glasur im Topf über dem heißen Grill erhitzen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und fein schneiden. Koteletts mit der Glasur anrichten, mit Schnittlauch bestreuen und mit Limettenspalten servieren. Dazu schmeckt Basmati-Reis.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 45 g E, 16 g F, 10 g KH, 400 kcal

*Wenn Sie nicht Grillen und alles auf dem Herd zubereiten, können Sie die Glasur einfach in der Pfanne lassen bzw. zubereiten, direkt bevor Sie die Koteletts wieder aus der Kühlung nehmen.

