Saftig, knackig, cremig, kross und würzig: Dieses schnelle Low-Carb-Rezept enthält alles, was es braucht, um sich in nur 20 Minuten wieder satt und zufrieden zu füttern.

Mit in die Schüssel kommen frischer Salat, krosse Gemüsechips und ein Hauch Harissa. So schmeckt pure Gaumenfreude - in gerade einmal 20 Minuten!

Herbst-Tristesse? Nicht mit unseren Schüsseln voller Glück: Diese farbenfrohen Rezepte sind nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnen den Gaumen mit einer bunten Palette voll köstlicher und gesunder Herbst-Veggies. Kombiniert mit Proteinen sind Bowls eine ausgewogene Mahlzeit, die Sie langanhaltend mit Energie versorgt. Gehen Sie mit unseren bunten Bowls gegen nass-kaltes Wetter an und gönnen Sie sich ein paar Endorphine zum Mitnehmen!

Rindersteak-Bowl mit Feta und Avocado

Zutaten für 4 Personen:

2 Knoblauchzehen

4 Rindersteaks (à ca. 150 g)

2 TL Harissa-Gewürzmischung

6 EL Öl

1 Schalotte

Saft von 2 Limetten

Salz

Pfeffer

2 Mini-Gurken

2 reife Avocado

100 g junge Blattsalatmischung

200 g Fetakäse

50 g Gemüsechips

1 Knoblauch schälen und fein hacken. Steaks mit Harrissa, Knoblauch und 2 EL Öl einreiben, mindestens 2 Stunden marinieren. Schalotte schälen, fein hacken. Mit Limettensaft, Salz und Pfeffer verquirlen. 4 EL Öl in dünnem Strahl unterschlagen.

2 Gurken waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Avocados halbieren, Stein entfernen. Fruchtfleisch aus der Schale lösen und in Scheiben schneiden. Salat waschen, verlesen und gut abtropfen lassen. Feta zerbröckeln.

3 Steaks mit Salz würzen. Über dem heißen Grill oder in einer Grillpfanne von jeder Seite ca. 2-3 Minuten (je nach Dicke der Steaks) garen. Steaks kurz ruhen lassen und in Scheiben schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten in Schalen verteilen. Mit dem Dressing beträufeln und Chips darauf geben.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion ca. 45 g E, 48 g F, 12 g KH, 660 kcal

Ein paar weitere Ideen für köstlich-bunte Herbst-Bowls finden Sie hier:

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Süßkartoffel-Kichererbsen-Bowl mit Rosenkohl Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Enten-Schupfnudel-Bowl Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Garnelen-Sesam-Bowl mit Edamame Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Warme Omelette-Bowl mit Ziegenkäse Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Asia-Pasta-Bowl Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Rindersteak-Bowl mit Feta und Avocado Foto: Eat Club

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Eat-Club