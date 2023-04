„WWE 2K23“: Ein Meilenstein der Videospiel-Reihe

Essen. Die Neuauflage der Wrestling-Simulation überzeugt nahezu vollumfänglich. „WWE 2K23“ kombiniert gutes Spielgefühl mit großer Modi-Vielfalt.

Am Wochenende war es mal wieder soweit: Mit „Wrestlemania“ stand das größte Event des Wrestling-Jahres an. Nach offiziellen Angaben verfolgten an zwei Tagen mehr als 160.000 Fans die Veranstaltung im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood bei Los Angeles, zahlreiche Mitglieder des WWE-Kaders sorgten mit starken Leistungen für gute Stimmung im weiten Rund.

Wer sich einen Hauch Showkampf-Atmosphäre in die heimischen vier Wände holen will, darf mehr als nur einen Blick in Richtung „WWE 2K23“ riskieren. Denn das neueste Wrestling-Videospiel aus dem Hause 2K und Visual Concepts gehört definitiv zu den besten Genre-Games aller Zeiten. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Fans über nahezu unspielbare Versionen und horrible Bugs aufregen mussten – insbesondere der 2020er-Ableger wurde für seine zahlreichen Fehler ungewollt berühmt.

„WWE2K23“ bietet wieder zahlreiche Spielmodi

Kommen wir zunächst zu den Spielmodi. Die Vielfalt kann Anfänger zunächst überfordern. Einzelne Matches mit zahlreichen verfügbaren Sonderregeln sorgen für den schnellen Spaß zwischendurch. Erstmals spielbar ist das „War Games“-Match, bei dem zwei Teams in einem riesigen Käfig über zwei nebeneinander aufgestellten Ringen mit zahlreichen Gegenständen wie Kendo-Sticks, Stühlen oder Verkehrsschildern aufeinander einprügeln. Hier und da sorgt das naturgemäß chaotische Geschehen für den einen oder anderen kleinen Grafik-Glitch, insgesamt bereitet die Neuerung aber viel Spaß.

Dann wäre das da „Showcase“, hier steuern Spielerinnen und Spieler die Rivalen von WWE-Legende John Cena in dessen wichtigsten Karrierematches. Ein einigermaßen monoton funktionierender Modus, der vorrangig dazu dient, neue Charaktere freizuspielen. Mehr Abwechslung liefert der im Vergleich zum Vorjahr erweiterte „My GM“-Modus. Hier kann man nun bis mit zu drei Freunden darum konkurrieren, wer die beste Wrestling-Show auf die Beine stellt, in dem man geschickt Fehden zwischen einzelnen Stars aufgebaut und das Publikum mitreißt.

Grafisch top: Die aktuellen WWE-Championesses Rhea Ripley (li.) und Bianca Belair sehen ihren echten Vorbildern täuschend ähnlich. Foto: 2K Sports / Visual Concepts

In „Universe“-Bereich geht die Optionsfülle noch weiter, hier bestimmt man quasi das ganz Geschehen neben und im Seilgeviert. Und wie der bei FIFA-Spielen so beliebte „Ultimate Team“-Modus funktioniert das Catch-Pendant „MyFaction“ – hier muss man allerdings wie beim Vorbild der Versuchung von Mikrotransaktionen widerstehen, sonst wird es teuer. Erweiterungspakete mit zusätzlichen Wrestlerinnen und Wrestlern können darüber hinaus kostenpflichtig erworben werden.

Kleine Details verbessern die Steuerung

Das Geschehen im Ring überzeugt derweil. 2K verfeinerte im Vergleich zum Vorjahr einige Details in der Steuerung. So kann man seinen Kontrahenten nun per Antippen des rechten Analogsticks pinnen, um das Match zu gewinnen (beziehungsweise sich per einfachem Tastendruck wieder aus dem Pin befreien), anstatt wie in der Vergangenheit auf Knöpfe hämmern zu müssen. Neue Aktionen und Griffe sorgen bei entsprechenden Tastenkombinationen für mehr Möglichkeiten und Spielspaß, dazu gibt es KI-Modifikatoren, die es ganz realitätsgetreu schwieriger machen, die großen Stars zu pinnen. So gelingen Serienchampions wie John Cena oder Roman Reigns des Öfteren unerwartete Konter.

Dann wäre da noch die Grafik. Wie bereits erwähnt, kann es in besonders hektischen Situation schon mal zu kleinen Fehlern kommen, alles in allem läuft „WWE 2K23“ aber flüssig, die Animationen der Aktiven kommen realistisch rüber und das Arenadesign (auch hier gibt es viel Auswahl) lässt nichts zu wünschen übrig. Punktabzüge gibt es nur beim etwas Marionetten-mäßigen Publikum und dem einen oder anderen Charaktermodell – noch zu oft stimmen Gesichtsproportionen (Zahnreihen!) nicht oder Haare sehen unnatürlich aus.

Doch irgendwo muss ja für einen 2024er-Teil noch Luft nach oben bleiben. Wrestling-Fans können bei „WWE 2K23“ bedenkenlos zugreifen. Das Spiel hält mit seinem großen Umfang inklusiver vieler freizuspielender Elemente lange bei der Stange und große Bugs wie noch vor drei Jahren sind nahezu völlig ausgemerzt worden. In diesem Sinne: Ring the bell!

>>> Die Infos zum Spiel

„WWE 2K23“ von 2K Sports und Visual Concepts ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und kostet je nach Plattform und Version zwischen 54 und 99 €.

