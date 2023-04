„Resident Evil 4“ - Ein Horror-Klassiker im frischen Gewand

Essen. 2005 war „RE 4“ der vorläufige Höhepunkt der berühmten Spieleserie. Jetzt liegt der Titel in rundum verbesserter Form vor.

An sich ist es eine einfache Formel: Man nehme einen Videospiel-Klassiker, verpasse ihm eine technische Rundum-Verjüngungskur und veröffentliche ihn neu. In den vergangenen Monaten gab es mit „The Last of Us Part I“ und „Dead Space“ bereits zwei Paradebeispiele für gelungene Remakes. Ob Capcom es nun geschafft hat, sich mit „Resident Evil 4“ in diese Liste einzureihen, soll folgender Test klären.

Mit den Remakes vom zweiten und dritten Teil der legendären Horrorspielreihe hat der japanische Entwickler bereits gezeigt, zu welchen Leistungen sie in Sachen Technik im Stande sind. Doch während das Remake von „Resident Evil 2“ rundum herausragend war, enttäuschte der dritte Teil durch seine kurze Spielzeit und dem Fehlen von sinnvollen Neuerungen gegenüber dem Original. Das Remake von „RE 4“ ist wieder - ohne zu viel vorwegzunehmen - deutlich besser gelungen.

Könnte als Double von „Backstreet Boys“-Sänger Nick Carter durchgehen. Foto: Capcom

Das liegt zum einen an der Qualität der Vorlage. „Resident Evil 4“ war 2005 ein Meilenstein in der Serie und schaffte den Spagat zwischen den klassischen Survival-Horror-Elementen und actionlastigen Sequenzen meisterhaft; leider überspannten dann Teil 5 und vor allem 6 den Bogen dann vollends in Richtung anspruchsloser Action. Wir übernehmen die Kontrolle über Leon S. Kennedy, dem man aufgrund der Nick-Carter-Gedächtnisfrisur ansieht, dass das Ursprungsspiel nahezu 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ashley Graham, die Tochter des US-Präsidenten, wurde entführt und wird in einem kleinen Dorf im spanischen Hinterland vermutet.

Leon Kennedy wird wenig freundlich empfangen

Dort angekommen, wird Leon von den Dorfbewohnern, die unter dem Einfluss eines seltsamen Kultes zu stehen scheinen, angegriffen. Außerdem sind sie mit einem Parasit („Las Plagas“) infiziert, was sie noch deutlich aggressiver macht. Bereits bei den ersten Angriffen der mit Äxten und Heugabeln bewaffneten Dörfler merkt man, dass sich Leon deutlich wendiger steuert als im Original von 2005. Optisch ist das Spiel natürlich ebenfalls in der Gegenwart angekommen, wie schon RE 2 und 3 sieht der Titel extrem gut aus, auch wenn der über alles zu liegende Braunschleier nicht jedem gefallen wird. Auch dass der extrem charismatische Fiesling und Napoleon-Doppelgänger Ramón Salazar jetzt wesentlich älter wirkt, dürfte manchen Fans der Serie missfallen.

Präsidenten-Tochter Ashley Graham ist in der „RE 4“-Neuauflage zum Glück deutlich eigenständiger. Foto: Capcom

Eine Änderung, die dafür sicher jedem zusagen wird, der das Original gespielt hat, ist, dass Ashley Graham deutlich eigenständiger ist. Es war gelinde gesagt ein Schmerz im Allerwertesten, die Präsidenten-Tochter durch einen Korridor voller Gegner zu leiten. Diese Frustmomente sind nun deutlich seltener. Auch Leons neu gewonnene Fähigkeit, Angriffe mittels seines Messers abzuwehren, ist ein deutlicher Zugewinn.

Nicht nur „Resident Evil“-Veteranen eine Empfehlung

Die Änderungen an der Handlung sollen an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden, nur so viel: Sie fügen sich nahtlos ins Spiel und auch in die komplette „Resident Evil“-Serie ein. Insgesamt ist das Remake von „RE 4“ hervorragend gelungen und hat einem Klassiker des Genres eine deutliche Frischzellenkur verpasst. Aber auch Spielerinnen und Spieler, die den Titel bislang noch nicht kannten, sollten der neuen Version eine Chance geben.

„Resident Evil 4“ wurde von Capcom entwickelt. Es ist erhältlich für Playstation 5, Xbox SeriesS/X und Windows-PCs. Der Preis liegt bei ca. 70 Euro. Die USK hat den Titel für Spielerinnen und Spieler ab 18 Jahren freigegeben.

