Ein Rabe als Seelenräuber: „Death’s Door“ überzeugt im Test

Teils niedlich, teils gefährlich: In „Death’s Door“ spielt ein Rabe mit Laserschwert (vorne Mitte) die Hauptrolle.

Essen. Im Videospiel „Death’s Door“ für Xbox und PC wird eine Krähe zum Sensenmann und muss sich durch liebevoll gestaltete Welten metzeln.

Langsam schieben sich zwei Scheinwerfer-Kegel ins Bild, dann folgt der Bus. Als dieser nach einem Stopp an der Haltestelle wieder Gas gibt, bleibt eine kleine Krähe auf dem Bürgersteig zurück. Der Piepmatz ist der Protagonist des neuen Videospiels „Death’s Door“ und hat heute seinen ersten Arbeitstag bei der Erntekommission. Was dort genau geerntet wird? Seelen. Die Krähe mit dem leuchtend roten Schwert auf dem gefiederten Rücken ist ein Sensenmann ... ähm -vogel.

Schon die ersten vier Minuten reichen, um Spielende in ihren Bann zu ziehen. Dafür sorgt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Optik. Die Büros der Erntekommission sind im Film-Noir-Stil gehalten. Wie passend, ist es doch eine merkwürdige Zwischenwelt mitten im undefinierten Nirgendwo. Hinter den Schreibtischen managen so manch schräge Vögel (mit einem ausgesprochen feinen Sinn für Wortwitze) das Geschäft mit den Seelen und schicken den Neuling so gleich auf seine erste Mission.

„Death’s Door“ hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad

Die zu sammelnden Seelen verbergen sich hinter massiven Türen, die in andere, farbenfrohere Welten führen. Allein sind wir dort allerdings nicht. Und so wird aus einem Spaziergang durch verwitterte Ruinen oder blühende Gartenanlagen schnell ein Spießrutenlauf. Mal macht nur ein Gegner der Krähe das Leben schwer, oft sind es aber gleich mehrere. Und alle haben sie verschiedene Fähigkeiten. Manch ein Schurke greift zum Bogen, während andere Monster das Vögelchen einfach überrollen wollen.

Stück für Stück metzeln sich Spielende durch die comichaft anmutenden Welten. Gegen Gruppen von Gegnern mit dem Schwert oder Bogen in den Kampf zu ziehen, ist dabei durchaus herausfordernd. Fingerspitzengefühl ist beim Anvisieren, blitzschnellen Wegrollen und Zuschlagen gefragt. Deshalb ein Tipp an alle diejenigen, die sich nicht von Maus und Tastatur trennen können: „Death’s Door“ spielt sich flinker und flüssiger mit einem Controller. Einfach zum Beispiel den der Xbox nehmen, an den ­Computer anschließen und weiter geht’s.

Einmal angefangen, lässt das Action-Abenteuer einen nicht mehr los. Selbst wenn die kleine Krähe zum drölfzigsten Mal vom Laserstrahl des wandelnden Schlosses oder einer Wurzel der dämonischen Riesen-Pflanze dahingerafft wird, ist Aufhören eher schwierig.

Altbewährtes neu aufgelegt

Als Spielerin oder Spieler will man ein weiteres Teil der Geschichte aufdecken, neue Abkürzungen freischalten oder eine weitere Seele einsacken. Auch wenn man nach dem Ableben die halbe Welt erneut durchstreifen und von Gegnern befreien muss. Diese Abläufe dürften Kennern bekannt vorkommen.

Ja, „Death’s Door“ kann die Ähnlichkeit zum Genre-Klassiker „Dark Souls“ nicht leugnen und will es vermutlich auch gar nicht. Immerhin finden sich überall in der Welt Lagerfeuer, wie es auch beim From-Software-Meisterwerk der Fall ist. Eine verstecke Hommage? Vielleicht. Auch Parallelen zum Nintendo-Klassiker „Zelda“ lassen sich nur schwer abstreiten. Schlüssel finden, Türen öffnen – das Prinzip ist bekannt und bewährt.

Und genau da liegt der Knackpunkt. Mit „Death’s Door“ erfinden die Entwickler von Acid Nerve das Rad zwar sicher nicht neu, schmücken es allerdings mit einem neuen Federkleid – um mal im Thema zu bleiben. Die großen Welten sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Kloppen Spielende beispielsweise aus Versehen auf ein Schild am Wegesrand ein, wird auch die Schrift darauf in der Mitte geteilt.

Ritter mit Kochtopf

Die Charaktere, die dem gefiederten Protagonisten auf seinem Weg zurück in die Erntekommission begegnen, sind einzigartig. Da hätten wir zum Beispiel den „Pothead“, ein Ritter mit Kochtopf und Feuerstelle auf den Schultern. Der Herr mit der köstlichen Suppe im Köpfchen erinnert übrigens stark an den Zwiebelritter aus „Dark Souls“. Kurzum: Diese Indie-Perle von Devolver Digital macht auf Schritt und Tritt Spaß. Und dürfte sich mit ein bisschen Glück und der richtigen Fan-Basis zu einem der besten Spiele des Jahres mausern.

Death’s Door ist auf der Xbox One, Xbox Series S/X und dem PC erschienen. Zu bekommen ist das Spiel für ca. 20 € u.a. auf Steam. USK: ab 12 Jahren.

