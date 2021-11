„Age Of Empires IV“: Ein Klassiker feiert sein Comeback

Essen. „Age of Empires IV“ begeistert die Strategiespiel-Szene. Es gibt neue Völker zu entdecken und spannende historische Kampagnen zu erleben.

Age of Empires ist ein Klassiker. Die Strategiespielreihe existiert bereits seit 1997 und ist spätestens seit dem zwei Jahre danach erschienenen zweiten Teil eine der beliebtesten ihrer Art. Keine Lan-Party kam in den frühen 2000ern ohne den altbewährten Mittelalter-Klickwettbewerb von Microsoft aus. Nach vielen Erweiterungen der ersten beiden Spiele, dem Spin-Off „Age of Mythology“, „Age of Empires III“ und der beliebten „Definite Edition“-Neuauflage von „Age of Empires II“ folgt nun endlich ein komplett neuer Teil.

Dieser führt die Spieler zeitlich wieder mal ins Mittelalter. In vier Entwicklungsstufen geht es in einer Standard-Partie darum, seinem Volk zum Sieg zu verhelfen. Aus einem Anfangsdorf in der Dunklen Zeit kann nach und nach ein großes Imperium mit florierender Wirtschaft und starker Armee entstehen. Einige spielbare Zivilisationen sind dabei altbekannt, wie beispielsweise die der Engländer, Mongolen oder Chinesen. Neu sind die Rus (Russland), das Heilige Römische Reich, das Delhi Sultanat, die Abbasiden-Dynastie und die Franzosen.

„Age Of Empires IV“: Viele Völker, viele Fähigkeiten

Durch die vielen sich deutlich unterscheidenden Fähigkeiten und Entwicklungen der Völker bieten diese ein individuelleres Spielerlebnis als früher. Als einzige Fraktion kann beispielsweise die Abbasiden-Dynastie Kamele in die Schlacht führen. Diese berittene Einheit heizt der gegnerischen Kavallerie ein. Bis die vielen Optionen im Spiel entdeckt, verstanden und im richtigen Moment angewendet werden können, vergehen viele Spielstunden. Beim kompetitiven Spielmodus, der vor allem im Online-Modus gegen echte andere Spieler viel Spaß macht, kann man also vieles ausprobieren.

Da fliegen sie, die Gegner: Um bei „Age of Empires IV“ Erfolge zu feiern, braucht es eine starke Armee. Foto: Relic Entertainment

Grafisch ist „AOE VI“ um einiges detailreicher als seine Vorgänger. Allerdings hapert es bei der Übersichtlichkeit, beispielsweise ist die Unterscheidung der einzelnen Truppen weniger gelungen bzw. gewöhnungsbedürftig. Gut zum Erlernen des Spiels und ebenso als informative Reise in die Geschichte der vorkommenden Völker eignen sich die vier Kampagnen im Spiel.

Aktuelle Filmaufnahmen der Schauorte

Zuallererst kommen Spieler an der Kampagne „Die Normannen“ nicht vorbei, um auch die anderen Teile freizuschalten. Hier startet man 1066 mit der Überfahrt von Wilhelm dem Normannen von Frankreich nach England, um die englische Krone zu erobern. Bis ins Jahr 1217 kämpft man sich dann Kapitel für Kapitel durch die Familiengeschichten der Herrschenden. Begleitet wird die spielerische Geschichtsstunde von aktuellen Filmaufnahmen der Spielorte, die einen mit detaillierten und gelungenen Animationen noch tiefer in die altertümliche Zeit mitnehmen. Durch zusätzlich freischaltbare Videos lernt man zudem einiges über Burgenbau, geschichtliche Hintergründe und mittelalterliche Waffen, wie zum Beispiel die Armbrust oder den Tribok, eine Belagerungswaffe.

Die Kampagnen sind in verschiedenen Schwierigkeitsmodi spielbar und nehmen einige Stunden in Anspruch. Neben „Die Normannen“ kann man sich in „Der Hundertjährige Krieg“ im 14. Jahrhundert auf französischem Boden dem Rittertum widmen, in „Das mongolische Reich“ im 13. Jahrhundert gegen die Rus antreten und in „Der Aufstieg Moskaus“ die mongolische Invasion wieder zurücktreiben.

Tutorial für Anfänger

Um für die Kampagnen und den Online-Mehrspielermodus vorbereitet zu sein, kann man im Tutorial „Kunst des Krieges“ wichtige Strategien lernen, die die Spielfähigkeiten deutlich verbessern. Hier geht es um die richtigen Handgriffe, um die Wirtschaft seines Dorfes aufzubauen und auch in der Schlacht bessere Ergebnisse zu erzielen. Alles in allem überzeugt der Klassiker in neuem Gewand und ist sowohl für „AOE“-Veteranen als auch für Neulinge ein amüsanter Zeitvertreib. Anfänger ohne Strategiespielerfahrung könnte das komplexe Spiel allerdings durchaus überfordern.

>>> INFO: „Age Of Empires IV“

„Age of Empires IV“ ist exklusiv für den PC erschienen und über die Plattform Steam oder den Microsoft Store für ca. 60 Euro verfügbar. Ein Download ist erforderlich.

Entwickelt wurde das Spiel von Relic Entertainment und World’s Edge, herausgegeben von Microsoft. Die USK hat den Titel ab zwölf Jahren freigegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Digital