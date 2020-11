Bullet Journaling bringt Farbe in den grauen Alltag

„Liebes Tagebuch ...“ Allein diese zwei Worte sind für Dagmar Gosejacob ein Graus. Immer wieder hat sie versucht, Gedanken und Gefühle in traditioneller Manier auf Papier zu bannen. Immer wieder landete das frisch angefangene Buch nach wenigen Tagen in der Ecke – zu langweilig war das lieblose Geschreibsel. Mittlerweile hat die Düsseldorfer Comiczeichnerin und Illustratorin allerdings einen farbenfrohen Weg gefunden, um Tagebuch zu führen – gleichzeitig noch Termine zu organisieren und die Zettelwirtschaft im Büro zu vernichten. Das Geheimnis: Bullet Journaling.

Was sich genau hinter dem Begriff verbirgt, wusste Dagmar Gosejacob bis vor rund drei Jahren auch noch nicht. „Ich sollte einen Workshop zu dem Thema geben. Nach einer ersten kurzen Recherche dachte ich mir: ,Das braucht doch kein Mensch’’’. Oh, wie hatte sich die Düsseldorferin nur getäuscht. Heute ist das kleine Buch im DIN-A5-Format Dagmar Gosejacobs ständiger Begleiter. „Ich hatte zu dieser Zeit viel Stress und das Journaling hat mir sehr geholfen.“

Kreativität kennt keine Grenzen

So kann ein Wochenplan aussehen. Di Spalten für Montag bis Sonntag sind schnell gemacht. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Entwickelt hat das Ganze der Designer Ryder Carroll. Der Name lässt es zwar nicht vermuten, aber Carroll wurde in Wien geboren und spricht fließend Deutsch – lebt mittlerweile jedoch in New York. Als Kind mit Lernschwächen tat sich der kreative Kopf schwer, Organisation in sein Leben zu bringen. Versuche, dem Chaos mit einem herkömmlichen Planer Herr zu werden, scheiterten.

Für Ryder Caroll war das alles zu steif und zu unflexibel. Mit Hilfe des Bullet Journals (heute ein geschützter Begriff) kam Ryder Carroll fokussierter und geordneter durch den Alltag. Grenzen gibt es bei dem Planungssystem mit den vielen kleinen Punkten, den Bullet Points, statt Linien nicht.

Das Journaling ist sehr individuell

„Das Journal hat viele Facetten und ist superindividuell. Es kann ein Organizer oder ein traditioneller Kalender sein, aber es kann auch eine therapeutische Wirkung haben.“ Wenn es nämlich darum geht, seinen eigenen – nicht immer unbedingt positiven – Angewohnheiten auf die Schliche zu kommen. Ein solcher „Habit-Tracker“ findet sich auch im Journal von Dagmar Gosejacob.

Täglich markiert sie zum Beispiel, ob Obst auf dem Speiseplan stand, ob sie in Ruhe morgens ihren Kaffee trinken konnte oder ob sie es zum Sport geschafft hat. Schnell fällt auf: Das letzte Feld schwächelt. „Man bekommt ein Gefühl dafür, was Wunschdenken ist und woran man noch arbeiten muss.“ In einen eh schon übervollen Terminkalender tägliche Sporteinheiten zu quetschen, fällt dann wohl in die Kategorie Wunschdenken. „Den Habit-Tracker liebe ich über alles, weil man sich selbst auf die Schliche kommt und dann an den Gewohnheiten arbeiten kann.“

Viele verschiedene Elemente

Der Tracker (bedeutet übersetzt so viel wie Verfolger) für Gewohnheitstiere ist allerdings nur eines von vielen Elementen. Es gibt schier unendliche Ideen für Tabellen, To-Do-Listen, Wochenpläne und die tägliche Terminübersicht – man muss nur entscheiden, was für einen selbst funktioniert. „Ich habe mal einen Mood-Tracker ausprobiert. In dem sollte man jeden Tag seinen Gefühlszustand aufschreiben und dem Feld eine Farbe geben. Als eine Frau um die 50 komme ich aber nicht mit einer Farbe täglich aus“, sagt sie und lacht. Das einfache Stimmungsbarometer flog also nach einem Versuch wieder raus.

Genug Futter für das Journal gibt es allemal. Jede Seite in Dagmar Gosejacobs Büchlein ist ein Abenteuer für die Augen und den Geist. Mal lugen kleine Figuren hinter dem Wochenplan hervor, mal lädt eine Weltkarte zum gedanklichen Verreisen ein und mal erstreckt sich ein kunterbuntes Mandala über das volle DIN-A5-Format. „Das ist ein Wettermandala. Die Farben stehen für das Wetter der einzelnen Tage. Braucht keiner, macht aber ungemein glücklich.“ Und auch darum geht es beim Journaling.

Es geht auch minimalistisch

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Diese Seite hilft beim Gestalten des eigenen Gartens. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Um Dopamin, Serotonin & Co. in Schwung zu bringen, widmet sich die Düsseldorferin täglich dem Buch. Sie selbst nimmt sich rund 15 Minuten für die Gestaltung. „Man muss das Journaling nicht als Zeitfresser sehen, aber man kann.“ Ein ganzes Arsenal an Stiften, Stempeln, Pinsel und Farben steht dafür bereit. Selbst das kleine Schälchen, auf dem schon drei dünne Pinsel ruhen, ist bereits mit Wasser gefüllt.

Manche Seiten gestaltetet Gosejacob mit schnellen Pinselstrichen und bunten Aquarell-Farben, andere werden mit Filzstiften verziert. Wer kein künstlerisches Geschick hat, kann sich mit Stempeln oder Stickern austoben. „So bunt wie bei mir muss das Journal nicht sein. Es kann auch ganz minimalistisch aussehen, mit kurzen Notizen. Manchmal klebe ich selbst einfach nur eine To-Do-Liste ein – fertig.“

Leere Seiten sorgen bei BuJo-Anfänger für Angstschweiß

Egal für welche Gestaltung sich der Besitzer entscheidet, zu Beginn sind alle Seiten leer. Doch solch eine Leere kann für BuJo-Anfänger schnell zum unüberwindbaren Hindernis werden, wie Gosejacob aus ihren zahlreichen Workshops weiß. „Viele sehen die Seite und trauen sich nicht. Der Trick ist: Die erste Seite bleibt immer frei.“

So steht es auch in einer filigranen Handschrift in ihrem aktuellen Planer auf eben jenem ersten Blatt. Haben Anfänger den Schritt über die erste Seite geschafft, brechen die kreativen Dämme. „Man kann auch mitten im Jahr mit einem Journal beginnen. Man fängt einfach mit den Dingen an, die man gerade braucht.“ Und wer kann in krisengebeutelten Zeiten nicht einen Klecks Farbe in seinem Leben gebrauchen.

Inspiration bei Instagram

Dagmar Gosejacob gibt Workshops zum Thema Bullet Journaling. Momentan ist sie auf der Suche nach coronakonformen Räumlichkeiten. Aktuelle Infos zu Kursen gibt es auf www.auge-an-hirn.de

Wer vorab Inspiration sammeln möchte, kann auf dem Instagram-Profil der Düsseldorferin vorbeischauen. Auf der Plattform ist sie ebenfalls unter auge_an_hirn zu finden. Dort gibt es auch kleinere Tutorials.