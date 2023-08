Berlin. Liebe kennt kein Alter – oder doch? Ein großer Altersunterschied bringt Vor- und Nachteile. Wie viele Jahre dürfen ein Paar trennen?

Paare mit großem Altersunterschied müssen oft abfällige Blicke und Kommentare über sich ergehen lassen

Dabei heißt es doch, Liebe kenne kein Alter

Wie viel Altersunterschied ist in einer Beziehung normal? Und wann wird es zum Problem? Experten klären auf

"Wahre Liebe kennt kein Alter", sagt man. So kommt es vor, dass Anfang 20-Jährige mit Männern Ende 50 zusammenkommen oder umgekehrt. Gerade in Prominentenkreisen ist es keine Seltenheit mehr, dass sich Menschen trotz eines extremen Altersunterschiedes finden. Doch wie groß sollte der Altersunterschied für eine langanhaltende Beziehung sein? Und spielt das Alter in der Liebe überhaupt eine Rolle? Eine Beziehungsexpertin und eine Psychologin verraten, welcher Abstand zwischen Paaren ideal und welcher kritisch ist.

Beziehungen: Nur wenige Paare haben einen großen Altersunterschied

Bei fast der Hälfte (44 Prozent) aller in Deutschland lebenden Paare beträgt der Altersunterschied weniger als vier Jahre, so eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2021. Bei 23 Prozent lag der Altersunterschied bei vier bis sieben Jahren. Nur bei rund sechs Prozent der Paare ist der Unterschied größer als zehn Jahre. Obwohl es früher noch üblich war, dass der Mann älter war und als Ernährer galt, sind die Beziehungen heute meist auf Augenhöhe.

Zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz liegen fast 20 Jahre. Kein Problem, sagt die Expertin. Foto: Willy Sanjuan / dpa

Insgesamt, so die Beziehungsexpertin und Autorin Silvia Fauck, sei die Akzeptanz von Paaren mit großem Altersunterschied aber gestiegen. Das liege auch daran, dass viele Menschen heutzutage durch die Fortschritte in der Schönheitsbranche und den sozialen Medien (insbesondere Filter und Bearbeitungs-Apps) sehr jung bleiben. "Ein Altersunterschied von zehn Jahren ist heute kaum noch sichtbar", so Fauck.

Warum sucht man sich einen älteren Partner?

"Daddy Issues", "Trophy Wife" und "Toy Boy" – in kaum einem anderen Beziehungskontext gibt es so viele Schlagwörter, Vorurteile und Grundsatzdiskussionen wie beim Altersunterschied. Böse Zungen behaupten, ältere Männer suchten sich gezielt junge Frauen, um der ewigen Jugend hinterher zu jagen. Während junge Frauen sich nur wegen des Geldes für einen älteren Partner entscheiden. An Liebe scheint bei dieser Kombination kaum jemand zu glauben.

Marie Zeitler, Psychologin bei der Online-Therapieplattform HelloBetter, erklärt jedoch, dass es verschiedene Gründe gibt, sich für einen deutlich älteren oder jüngeren Partner zu entscheiden. "Beziehungsmuster und unsere Bindungstypen lassen sich oft darauf zurückführen, was wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben", erklärt die Psychologin.

Nach Freuds Theorien vom Oedipus-Komplex und dem weiblichen Pendant, dem Elektra-Komplex, wollen Paare in Beziehungen mit großem Altersunterschied eine Art Vater- oder Mutterfigur und deren Zuneigung reproduzieren. So kommt es, dass wir in toxische Beziehungen geraten, die uns vielleicht besonders vertraut sind, weil wir in unserer Kindheit immer wieder solche Erfahrungen gemacht haben. "Oft ist es ein schmaler Grat zwischen Küchenpsychologie und Realität", sagt Zeitler.

Natürlich hat es auch oft damit zu tun, dass sich der jüngere Partner, egal ob Mann oder Frau, nach Sicherheit und Erfahrung sehnt und der jeweils Ältere seine Jugendlichkeit bewahren möchte – Attribute, die laut Psychologin Zeitler als attraktiv gelten. Dass eine Beziehung mit großem Altersunterschied nur auf Vernunft und weniger auf Liebe beruht, kann die Psychologin nicht bestätigen.

Im Gegenteil: Sich einer solchen sozialen Herausforderung zu stellen, zeuge eher von einer sehr starken Liebe. Ältere Männer zeichnen sich zudem häufig durch ein ausgewogenes Verhältnis von Selbstwertgefühl, Weltgewandtheit und Prestige aus. Das scheint bei jüngeren Frauen gut anzukommen. Zumal junge Männer aus psychologischer Sicht oft eitler, egozentrischer und eifersüchtiger sind – Eigenschaften, die gleichaltrige Frauen als kindisch empfinden.

Welche Vorteile haben Paare mit großem Altersunterschied?

Wenn Jung und Alt zusammenkommen, hat das Vorteile – zumindest für die Männer. Je älter sie im Vergleich zu ihrer Partnerin sind, desto höher ist ihre Lebenserwartung, haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts herausgefunden. "Jüngere Partner halten ihre Ehemänner aktiv und beugen so dem altersbedingten Abbau von Hirnleistung und körperlicher Aktivität vor", sagt die Beziehungsexpertin Silvia Fauck.

Zudem würden verheiratete Männer wegen der jüngeren Partnerin ihren Lebensstil ändern und sich gesünder ernähren. "So bringen beide Partner durch ihre bessere Gesundheit eine höhere Lebenserwartung, Vitalität und Kraft in die Ehe", sagt die Expertin. Für ein erfolgreiches Altern ist es auch hilfreich, wenn jemand da ist, wenn etwas Schlimmes passiert. "Wenn der Mann zum Beispiel einen Herzinfarkt erleidet, kann die Frau schnell den Notarzt rufen und so sein Leben retten", so Fauck.

Ein großer Altersunterschied bei Paaren kann, muss aber nicht zum Problem werden. Foto: Zinkevych/iStock

Der Jüngere wiederum kann von der Lebenserfahrung und der Sicherheit des anderen profitieren, erklärt die Psychologin Marie Zeitler. Gemeinsam könne man so die Welt des anderen entdecken, die sonst vielleicht verschlossen bliebe.

Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem großen Altersabstand?

Ein großer Altersunterschied funktioniert in der Regel gut, solange der ältere Mensch gesund und stark ist. Krankheit und das Aussteigen aus dem Berufsleben sind laut Beziehungsexpertin Silvia Fauck meist die Knackpunkte, an denen viele Beziehungen scheitern.

Denn dann tritt in den Vordergrund, was beide Partner zuvor oft verdrängt haben: Die Männlichkeit weicht der körperlichen Gebrechlichkeit, der souveräne Geschäftsmann wird in den Ruhestand geschickt – und langweilt sich oder stürzt sich in Hobbys, die die Partnerin nicht teilen oder genießen kann, weil sie vermutlich fest im Beruf steht. "Die Unterschiede zwischen Jung und Alt werden so verstärkt", erklärt die Expertin. Daraus erwächst eine große Gefahr der Entfremdung, da die Vereinbarkeit der Interessen immer schwieriger wird.

Wie groß darf der Altersunterschied in einer Beziehung sein?

Das bedeutet nicht, dass eine Beziehung mit großem Altersunterschied automatisch zum Scheitern verurteilt ist. Schließlich gibt es glückliche Paare, die das Gegenteil beweisen. "In Beziehungen mit einer starken intellektuellen Basis kann das funktionieren", sagt Fauck. Dennoch müsse man bedenken, dass bei einer bestimmten Alterskonstellation das Risiko, dass die Liebe irgendwann zerbricht, grundsätzlich hoch sei. "Alles unter zehn Jahren ist in der Regel im grünen Bereich", sagt die Expertin.

Die Psychologin Marie Zeitler hält die Formel – je größer der Altersunterschied, desto mehr Herausforderungen sind wahrscheinlich zu bewältigen – für zutreffend." Gerade der Aspekt, einer anderen Generation anzugehören, kann eine Rolle spielen, wenn es um Werte und Weltanschauungen geht", sagt Zeitler. Auch die Familienplanung sei in dieser Konstellation einfacher als in Partnerschaften, in denen entweder die Frau oder der Mann schon älter sind.

Studien konnten ebenfalls zeigen, dass Beziehungen oft länger halten, wenn die Liebenden etwa gleich alt sind. In einer Untersuchung der Emory Universität in Atlanta lag die Trennungsrate bei einem Altersunterschied von 20 Jahren sogar bei 95 Prozent. Bei Paaren mit einem durchschnittlichen Altersunterschied von einem Jahr betrug die Trennungsrate nur drei Prozent.

Partnerschaft mit Altersunterschied: Drei Tipps, wie es klappt

In einer Paarbeziehung durchlaufen Menschen verschiedene Phasen. Diese werden in der Psychologie wie folgt bezeichnet: Symbiose, Differenzierung, Erprobung und (Wieder-)Annäherung. Alle diese Phasen spielen auch in Beziehungen mit Altersunterschied eine Rolle. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um drei Schritte:

1. An den Gemeinsamkeiten festhalten – Symbiose

Körperliche und gesundheitliche Gegebenheiten sowie unterschiedliche Ziele und Wünsche führen häufig dazu, dass sich ein Paar mit großem Altersunterschied nicht gemeinsam weiterentwickelt. Die Interessen gehen auseinander und es bleibt ein Partner zurück, der seine Bedürfnisse nicht ausleben kann.

Um sich als Paar nicht zu verlieren, rät Silvia Fauck, offen füreinander zu bleiben. "Man darf die Gemeinsamkeiten nicht verlieren, denn im Alter wird man oft bequem und vernachlässigt diese Bindungen", erklärt die Beziehungsexpertin. Anknüpfungspunkte wie ein Hund, ein gemeinsames Hobby oder das Interesse am Reisen können Paare wieder zusammenbringen. "Das ist bei jedem Paar individuell", sagt Fauck.

2. Eine gesunde Kommunikation pflegen – Differenzierung

Ob zehn Jahre Altersunterschied oder keines: Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Beziehung. "Sich der Altersunterschiede bewusst zu sein und die damit verbundenen unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche transparent zu kommunizieren, kann extrem wichtig werden", erklärt die Psychologin Marie Zeitler. Kinderwunsch oder Familiengründung – all diese Themen müssen in einer Partnerschaft mit großem Altersunterschied geklärt und besprochen werden, damit die jeweiligen Interessen nicht zu kurz kommen.

3. Zeit für sich selbst finden – Erprobung

Schließlich ist es wichtig, die besprochenen Interessen auch auszuleben. Zeit für sich und die eigenen Hobbys finden, mit einer Ausnahme: eben ohne die andere Person. Das kann bei einem großen Age-Gap sehr unterschiedlich aussehen. "Hier ist es wichtig, der anderen Person trotzdem Raum zu geben, auch wenn wir uns gerade nicht so gut in die Bedürfnisse der anderen Person hineinversetzen können", sagt Marie Zeitler, Psychologin bei HelloBetter.

4. Durch gemeinsame Einsichten wieder zusammenfinden – Annäherung

In der Phase der Annäherung kommen sich die Paare wieder näher, weil sie mehr Verständnis füreinander entwickelt haben, sagt Psychologin Zeitler. "Es entsteht wieder ein Gefühlder Verbundenheit und eine bessere Balance – ich bin ein Individuum und wir sind zusammen eins." Dennoch ist und bleibt es eine Gratwanderung zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen zweier Individuen. Wie in jeder Beziehung.

