Beliebtes Weihnachtsessen: Deutsche Klassiker an Heiligabend

Inspiration für das Weihnachtsessen : Altbewährte Klassiker haben sich nicht umsonst zur Tradition entwickelt.

Was essen die Deutschen an Weihnachten am liebsten?

Hier gibt es eine Auflistung mit leckerem Weihnachtsessen: deftige Hauptgänge und süßes Naschwerk.

Noch keine Idee, was an Weihnachten auf den Tisch kommen soll? Vielleicht hilft unsere Hitparade der beliebtesten Festmähler an Heiligabend. Für alle, die gerne mit Anleitung kochen, haben wir ein paar Rezepte und Tipps verlinkt. Die Liste basiert auf einer Umfrage in der Vorweihnachtszeit 2022: Bei einer Befragung von Statista gaben über 1000 Deutsche an, was bei ihnen an Weihnachten auf den Tisch kommt. Da an den Feiertagen sehr viel geschlemmt wird, waren Mehrfachnennungen möglich.

Die beliebtesten Hauptspeisen an Weihnachten

Wenn jeder an Weihnachten etwas anderes essen will, aber alle Käse mögen, ist das Fondue eine Überlegung wert. Immerhin rund 14 Prozent der Deutschen planen ein gemeinsames Fondue an Weihnachten. Gerade bei diesem Gericht ist die richtige Küchenhygiene und Vorbereitung sehr wichtig. Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie hier.

Heißer, flüssiger Käse mit geröstetem Brot oder saftigem Fleisch: Für viele ist das Fondue Tradition beim Weihnachtsessen. Foto: stockcreations / Shutterstock

Ob der klassische Karpfen, Kabeljau, Zander oder Lachs: Es gibt viele Familien, die an Heiligabend gerne Fisch essen. Die Tradition des Weihnachtskarpfens entspringt übrigens der Fastenzeit im Advent, die immer weniger praktiziert wird. Für Heiligabend sollte ein besonderes Gericht her, das trotzdem auf Fleisch verzichtet. Bei einem Sechstel spielt der Fisch an Weihnachten eine besondere Rolle.

Die Weihnachtsgans ist Kult und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei einem Fünftel der Befragten kommt ein Gänsebraten auf den Tisch. Ob mit Klößen und Rotkohl, Bratkartoffeln oder Kartoffelgratin - für viele ist die Weihnachtsgans ein echtes Highlight.

Für viele ein typisches Weihnachtsessen: Der Gänsebraten mit verschiedenen Beilagen steht an Heiligabend und den Feiertagen oft auf der Speisekarte. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Lecker muss nicht aufwändig sein: Das beliebteste Weihnachtsgericht ist simpel

Leckerer Käse und ein eigener Mini-Grill: In Zeiten, in denen viele Unverträglichkeiten oder Allergien haben und einige freiwillig auf bestimmte Lebensmittel verzichten, sind Speisen praktisch, bei denen jeder individuell sein Gericht zusammenstellt. Kein Wunder also, dass sich das Raclette in großen Familienrunden enormer Beliebtheit erfreut. Mit 23 Prozent ist es das drittbeliebteste Weihnachtsessen. Damit das Raclette gelingt und am Ende alle glücklich und satt sind, gibt es hier ein paar Tipps rund um den Raclette-Käse.

Geflügel ist rund um Heiligabend beliebt: Neben der Gans steht häufig auch Entenbraten auf der Speisekarte - und das sogar als zweitbeliebtestes Weihnachtsessen der Deutschen. In Kombination mit Rotkohl und Klößen macht sich das zarte Fleisch besonders gut. 27 Prozent der Befragten freuen sich bereits auf diesen Weihnachtsbraten.

Dass es an Heiligabend auch einfaches Essen sein darf, zeigt das beliebteste Weihnachtsessen überhaupt: Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja, das ist der Liebling der Deutschen. Ganze 36 Prozent planen dieses Gericht immer wieder. Wer bei den Zutaten bleiben will, aber Lust auf eine Abwandlung hat, dem könnte eine Bratkartoffelsuppe mit Extrawürstchen zusagen.

Heiligabend: Was naschen wir am liebsten?

Bei einem Viertel stehen Marzipanbrote und/oder -kartoffeln auf dem Tisch, um sich daran zu bedienen. 30 Prozent naschen Dominosteine. Auf den wohl gesündesten Snack zur Weihnachtszeit greift ein Drittel zurück: Nüsse. Zwar haben diese Samen einen hohen Fettanteil, bieten aber ungesättigte Fette, Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine. 37 Prozent der Befragten gaben an, dass ein Stollen für das Familienessen eingeplant ist. Bei 39 Prozent wird mindestens ein Schoko-Weihnachtsmann dran glauben müssen. Die zweitbeliebteste Leckerei sind Lebkuchen: Rund 45 Prozent greifen bei den Gewürzkuchen zu, bevor ihre Saison wieder endet. Etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) stellt Kekse auf den Tisch: Das schließt sowohl Plätzchen als auch Spekulatius oder anderes Kleingebäck ein.

Der beliebteste Snack zum Weihnachtsessen: Plätzchen sind nicht nur köstlich, sondern mit etwas Kreativität auch dekorativ und variabel. Foto: Isabell Triemer / Eatclub

Wer sich den gemeinsamen Backspaß nicht entgehen lassen möchte und dabei preiswert einkaufen will, der findet hier Plätzchenrezepte für unter fünf Euro. Damit die Eigenkreationen noch möglichst lange erhalten bleiben, finden Backfreudige hier Tipps zur Plätzchenlagerung. Essbare Hingucker und schöne Mitbringsel gibt‘s hier: Plätzchen mit verträumtem Buntglas-Effekt und zuckersüße Schneemännern.

